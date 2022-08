Vì sao bộ phim về nữ luật sư tự kỷ đang nổi tiếng nhất Hàn Quốc?

"Extraordinary Attorney Woo" hiện là một trong những bộ phim được yêu thích nhất Hàn Quốc. Bộ phim thu hút khán giả nhờ kịch bản thú vị, không dễ đoán.

Vào tháng 7, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc chứng kiến cuộc cạnh tranh trực tiếp của hai bộ phim cùng nói về đề tài luật sư: Extraordinary Attorney Woo của đài ENA và Why Her? do đài SBS sản xuất.

Dù cùng có nội dung xoay quanh nhân vật nữ luật sư với tài năng xuất chúng, Extraordinary Attorney Woo và Why Her? có bầu không khí đối lập nhau.

Trong khi Extraordinary Attorney Woo là câu chuyện tươi sáng, nhẹ nhàng về nữ luật sư mắc chứng tự kỷ Woo Young Woo (Park Eun Bin thủ vai) thì nội dung Why Her? mang màu sắc u ám, xoáy sâu vào lòng thù hận và âm mưu trả thù.

Hiện có thể nhận thấy sự chênh lệch rõ ràng về mức độ được yêu thích của hai tác phẩm.

Extraordinary Attorney Woo hiện là bộ phim được yêu thích nhất Hàn Quốc. Ảnh: ENA.

Sự khác biệt giữa hai nhân vật nữ luật sư

Với tỷ suất người xem trung bình trong tập 1 là 0,9%, Extraordinary Attorney Woo có khởi đầu khiêm tốn. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng, chỉ sau 4 tuần, rating bộ phim tăng vọt lên 13%.

Sức ảnh hưởng của phim dần lan rộng trên toàn thế giới. Bộ phim vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 10 chương trình không phải tiếng Anh được theo dõi nhiều nhất toàn cầu.

Why Her? lên sóng sớm hơn Extraordinary Attorney Woo một tháng. Mới đầu, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho bộ phim. Tác phẩm chỉ mất hai tuần để tỷ suất người xem trung bình chạm mốc 10%.

Tuy nhiên, độ nổi tiếng của Why Her? không kéo dài lâu. Rating của Why Her? giảm dần theo từng tập dù trước đó có sự tiến triển. Cuối cùng, bộ phim khép lại cùng tỷ suất người xem là 10,7%.

Câu chuyện của Why Her? không quá mới mẻ, với nội dung xoay quanh cách nhân vật chính lật đổ sự thống trị của "tam giác quyền lực" gồm ứng cử viên tổng thống, giám đốc điều hành công ty luật lớn và kẻ dẫn đầu trong giới tài phiệt Hàn.

Yếu tố giúp bộ phim thu hút sự chú ý của công chúng ban đầu nằm ở nhân vật chính Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin thủ vai). Là người có ý chí kiên cường, Soo Jae mang trong mình khát vọng lớn. Cô không bao giờ chùn bước một khi hạ quyết tâm.

Dù không học đại học, Soo Jae vẫn thành công đặt chân vào công ty luật. Cô quyết tâm phá bỏ định kiến và vươn tới đỉnh cao. Bằng khả năng xuất chúng, cô dần tỏ ra chiếm ưu thế trước các đồng nghiệp nam và cấp trên.

Có thể thấy đây vốn là thể loại phim được đông đảo khán giả yêu thích, với mô-típ nhân vật chính khao khát chạm tới tột đỉnh quyền lực và cốt truyện theo hướng makjang - từ lóng chỉ tình huống bất thường, vượt qua giới hạn, phóng đại đến mức vô lý trong phim truyền hình Hàn. Một số ví dụ tiêu biểu có thể kể đến Han Seo Jin (Yum Jung Ah thủ vai) trong Sky Castle hay Cheon Seo Jin (Kim So Yeon thủ vai) ở Penthouse.

Phim phá án tâm lý tội phạm, điển hình Stranger hay Law School, cũng thường được người xem hưởng ứng nồng nhiệt, bởi khán giả thích cảm giác chứng kiến nhân vật xấu xa bị lên án.

Why Her? là sự kết hợp trọn vẹn giữa hai thể loại này - một nữ luật sư lạnh lùng đang tìm cách vươn tới đỉnh cao thì bị cuốn vào vòng xoáy tội ác của giới tinh hoa quyền lực. Từ vụ án giết người bí ẩn, bê bối chính trị đến bí mật ẩn sau sự ra đời của nữ chính, tất cả yếu tố có khả năng gây hứng thú cho người xem đều lần lượt xuất hiện trong Why Her?.

Ngược lại, Extraordinary Attorney Woo có cốt truyện nhẹ nhàng, tươi sáng hơn. Bộ phim xoay quanh luật sư tài giỏi Woo Young Woo, người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Phim kể về các vụ án khác nhau do cô đảm nhiệm, cũng như những người nữ luật sư có cơ hội gặp mặt khi làm việc tại công ty luật nổi tiếng Hanbada.

Đặc biệt, cô giải quyết từng vụ án theo cách riêng của mình và phá tan định kiến từ người coi thường cô.

Extraordinary Attorney Woo có cốt truyện tươi sáng, nhẹ nhàng hơn Why Her?. Ảnh: ENA.

Korea JoongAng Daily nhận xét cốt truyện của Extraordinary Attorney Woo thực chất hơi "phi lý" ở chỗ có một số đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ Young Woo, tạo điều kiện cho cô phát triển thành luật sư tài giỏi. Nhiều ý kiến cho rằng trên thực tế, môi trường làm việc của người mắc bệnh tự kỷ khó có thể "suôn sẻ như vậy".

Tuy nhiên, điểm độc đáo của bộ phim đến từ vụ án và khách hàng mà Woo Young Woo đảm nhận.

Đó là người vợ lớn tuổi sử dụng bạo lực trong giây lát với người chồng mắc bệnh Alzheimer, người đồng tính nữ bị giằng xé giữa tình yêu đích thực và kết hôn vì khối tài sản kếch xù, thân chủ mắc chứng tự kỷ đang đứng trước bờ vực trở thành tội phạm vì lòng kiêu hãnh của cha mẹ, người đào tẩu đến từ Triều Tiên dùng bạo lực để lấy lại tiền trang trải cuộc sống, hay nhóm cư dân cố gắng cứu thị trấn nhỏ khỏi bị phá hủy do xây dựng đường cao tốc.

Thay vì khai thác mạnh mô-típ kinh điển của phim truyền hình về pháp luật là lật đổ kẻ nắm quyền độc ác, Extraordinary Attorney Woo tập trung thể hiện cuộc sống của các nhóm thiểu số xã hội và tầng lớp trung lưu.

Lý do Extraordinary Attorney Woo thành công

Vậy tại sao người xem lại yêu thích Young Woo thay vì Soo Jae? Cả hai đều được trang bị kiến thức sâu rộng về luật pháp, tuy nhiên, hầu hết khán giả chọn theo dõi Young Woo thay vì Soo Jae.

Theo nhà phê bình văn hóa Jeong Deok Hyun, thay đổi này bắt nguồn từ "khác biệt về tính chân thành trong mỗi nhân vật".

Jeong nhận xét: "Lúc đầu, Soo Jae cũng có điều đó. Cô ấy đại diện cho kiểu người mang theo nhiều vấn đề trong thế hệ ngày nay, nhưng yếu tố này giảm bớt phần nào khi tình yêu và bí mật đằng sau sự ra đời của cô ấy bắt đầu đan xen vào mạch truyện chính".

Mặt khác, Extraordinary Attorney Woo tiếp tục duy trì những gì bộ phim muốn thực hiện: Làm nổi bật hình ảnh các nhóm thiểu số trong xã hội và khai thác câu chuyện về họ thông qua Young Woo.

Một yếu tố khác làm nên sự nổi tiếng của Extraordinary Attorney Woo nằm ở sự thay đổi trong thị hiếu khán giả. Ngày nay, khán giả có xu hướng quan tâm đến cả câu chuyện riêng lẻ của người thân quen xung quanh nhân vật chính, thay vì chỉ tập trung vào một nhân vật.

Extraordinary Attorney Woo khai thác câu chuyện về những nhân vật xung quanh Woo Young Woo. Ảnh: ENA.

Nhà phê bình văn hóa Lee Young Mi chia sẻ: "Mọi người đang cảm thấy mệt mỏi khi theo dõi câu chuyện trả thù từ nạn nhân của tội ác gây ra bởi giới tinh hoa quyền lực. Đối với họ, Extraordinary Attorney Woo dường như hấp dẫn hơn. Woo Young Woo giải quyết các vụ án bình thường hơn và có câu chuyện đằng sau khách hàng".

Nhà phê bình Jeong cho biết kiểu nhân vật chính trở nên xấu xa và khao khát trả thù đến mức sẵn sàng vi phạm pháp luật cũng dần khiến người xem chán nản.

"Extraordinary Attorney Woo cũng thỏa mãn mong muốn nhìn thấy cái thiện giành chiến thắng của người xem", Jeong nhận định.

Điều khiến Why Her? khác biệt so với các bộ phim truyền hình pháp lý khác là nhân vật nữ chính không đại diện cho chính nghĩa. Công lý duy nhất đối với Soo Jae là khi cô đứng trên đỉnh cao quyền lực, chà đạp kẻ xấu xa dưới chân.

Vấn đề ở kịch bản này là nó "không khiến người xem mong muốn theo dõi tập sau tới vậy".

Mặt khác, kịch bản của Extraordinary Attorney Woo không dễ đoán trước, điển hình như hành động của vai phản diện duy nhất Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk thủ vai) - một trong những đồng nghiệp của Young Woo - mà bộ phim thể hiện ở các tập gần đây.

Nhân vật Min Woo thường xuyên tỏ ra cạnh tranh với nhân vật chính Young Woo.

Theo Yoon Seok Jin, giáo sư văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam, Min Woo là "kiểu nhân vật thực tế phù hợp với thời đại của xã hội đương đại và khiến người xem suy nghĩ 'công bằng' là gì".

Trong một tập phim, Min Woo nói với đồng nghiệp: "Trò chơi này không công bằng. Woo Young Woo luôn thắng chúng ta, nhưng chúng ta không thể tấn công cô ấy. Tại sao? Vì cô ấy mắc chứng tự kỷ. Chúng ta phải thường xuyên nhường nhịn cô ấy, giúp đỡ cô ấy và lăn xả vì cô ấy. Nghĩ rằng cô ấy yếu đuối là một điều ảo tưởng".

Người xem lập tức chỉ trích Min Woo vì lời nói và hành động của anh đối với Young Woo. Tuy nhiên, giáo sư Yoon chỉ ra rằng thực tế phản ánh điều ngược lại.

"Công chúng cho thấy phản ứng tiêu cực với các cuộc biểu tình về quyền đi lại của người khuyết tật trên tàu điện ngầm trong thời gian gần đây. Ngay cả người hào phóng nhất cũng có thể trở nên phẫn nộ với từ như 'công bằng' và 'công lý' khi nó làm tổn hại đến lợi ích của họ", giáo sư Yoon nhận xét.

Thực tế, phim truyền hình đã cho thấy thực tế này trong quá khứ. Năm 2013, bộ phim Good Doctor kể về hành trình phá vỡ định kiến của bác sĩ mắc chứng tự kỷ Park Si On (Joo Won thủ vai) lên sóng.

Bộ phim sớm trở nên nổi tiếng và giành giải Phim truyền hình xuất sắc của lễ trao giải Baeksang 2014. Tuy nhiên, sau khi bộ phim phát hành, nhận thức xã hội về chứng tự kỷ vẫn chưa thực sự được cải thiện.

Chuyên gia tự hỏi liệu Extraordinary Attorney Woo có thể thay đổi nhận thức xã hội về bệnh tự kỷ. Ảnh: ENA.

"Có thể bộ phim thay đổi phần nào góc nhìn của mọi người và tác động tích cực đến quá trình giải quyết vấn đề xã hội, tuy nhiên, đến một lúc nào đó, người ta bắt đầu tách rời hoàn toàn phim truyền hình và hiện thực. Hiện vẫn chưa rõ sự yêu thích của khán giả với Woo Young Woo có thể dẫn đến thay đổi trong xã hội không", giáo sư Yoon đánh giá.