Vì sao 'Black Panther 2' chỉ tập trung vào nhân vật nữ

Bom tấn sắp trình diện của MCU chủ yếu khai thác câu chuyện xung quanh các nữ nhân vật. Điều này bắt nguồn từ cái chết của nam diễn viên chính trong phần một.

Trong cuộc phỏng vấn với Screenrant ngày 29/10, nhà sản xuất Nate Moore và đạo diễn Ryan Coogler đã có những chia sẻ xung quanh bom tấn Black Panther 2. Họ tiết lộ phần phim này sẽ tập trung khai thác câu chuyện xung quanh các nhân vật nữ của MCU, đặc biệt là sau lời từ biệt diễn viên chính của phần đầu tiên ra mắt năm 2018.

Cụ thể, Wakanda Forever ấn định lịch ra mắt vào ngày 11/11, là phần phim cuối trong “Giai đoạn 4” của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Câu chuyện này sẽ kế nhiệm Black Panther hòng tôn vinh di sản của cố tài tử Chadwick Boseman, người từng thủ vai vua T'Challa. Trước đó, anh đã qua đời vào năm 2020 do bị ung thư ruột kết.

Thiếu vua T'Challa, các nữ anh hùng sẽ phải dốc sức chiến đấu vì Wakanda. Ảnh: Marvel Studios.

Thiếu vắng sự góp mặt của nam diễn viên, phần phim mới chủ yếu tập trung vào các nhân vật nữ, tiêu biểu như nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong'o) hay Okoye (Danai Gurira). Họ sẽ phải dốc sức chiến đấu để bảo vệ Wakanda khỏi sự xâm chiếm của kẻ thù sau khi vua T'Challa hy sinh.

Lý giải cho quyết định này, Nate Moore khẳng định đây không phải chiêu trò câu kéo khán giả dựa trên việc tôn vinh nữ quyền. Đó đơn thuần “chỉ là một diễn biến tự nhiên của cốt truyện, phù hợp với hoàn cảnh dàn diễn viên thiếu mất cái tên Chadwick Boseman”.

Đồng tình với quan điểm trên, đạo diễn Coogler tiết lộ rằng những người phụ nữ của Wakanda rất đau buồn và tổn thương sau cái chết của T'Challa. Tuy nhiên, họ cũng sẽ phải mạnh mẽ khoác lên mình bộ giáp siêu anh hùng và bảo vệ vùng đất của mình trước những mối nguy hiểm rình rập.

Wakanda Forever là nước cờ chủ chốt dịp cuối năm của Marvel để cạnh tranh với DC. Ảnh: Marvel Studios.

Trong năm 2022, cả hai bộ phim của Marvel là Thor: Love and Thunder và Doctor Strange in the Multiverse of Madness đều nhận về những phản hồi tiêu cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Kịch bản non tay, thiếu chiều sâu cùng nội dung hời hợt là những điểm trừ khiến chúng mất điểm trong mắt người hâm mộ.

Black Panther 2 dự kiến sẽ là bom tấn MCU lớn nhất trong dịp cuối năm, cạnh tranh trực tiếp với Black Adam của nhà DCEU hiện “làm mưa làm gió” tại các rạp.