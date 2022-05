Vì sao Big Bang có nhiều fan nam?

Tờ My Daily nhận định Big Bang có phong cách mạnh mẽ, ca khúc hay và kỹ năng tốt. Đó là lý do họ thu hút nhiều fan nam.

Ngày 15/5, My Daily đưa tin Big Bang là một trong những nhóm nhạc nam hiếm hoi có nhiều fan cùng giới ở Kpop. Thông thường, nhóm nhạc nam có nhiều fan nữ hơn nhưng Big Bang thu hút lượng người hâm mộ lớn ở cả hai giới. Nhờ đó, họ vẫn duy trì tốt thành tích bán album, vé concert lại thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Theo My Daily, lý do giúp Big Bang có lượng fan nam đông đảo là hình ảnh mạnh mẽ, cá tính. Do đó, nhiều khán giả nam muốn trở nên giống họ. My Daily trích đăng bình luận của khán giả về lý do Big Bang có nhiều fan nam.

Big Bang có nhiều fan nam.

Khán giả bày tỏ: "Tôi nghĩ hình ảnh hoàn hảo của Big Bang là điều mà các chàng trai muốn đạt được. Đó là hình ảnh nam tính nhưng lạ mắt", "Các bài hát hay và hình ảnh của G-Dragon rất ngầu. Đó là lý do họ có nhiều fan nam", "Họ có các bài hát hay, phù hợp với thị hiếu của fan nam và hợp thời trang", "Họ có kỹ năng tốt, bài hát hay, gu thời trang sành điệu và họ được tôn trọng" hay "Họ có những bài hát hay, dường như họ không quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Họ có sự rung cảm của một ngôi sao nhạc rock".

My Daily cho biết Big Bang là nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng và trở thành một trong những tên tuổi huyền thoại của ngành công nghiệp Kpop. Big Bang đã phát hành vô số ca khúc hit và thu hút được nhiều người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Bất chấp 4 năm gián đoạn, Big Bang đã đạt nhiều kỷ lục với đĩa đơn mới nhất Still Life. Bài hát ra mắt đầu tháng 4 và đạt được Perfect All Kill khi đứng đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc.