Vì sao 2 Phó chủ tịch Hiệp hội Golf VN có mặt ở sới bạc 4,6 tỷ đồng?

Ông Trần Thanh Tú đến Vĩnh Phúc với tư cách lãnh đạo Hội Golf TP.HCM, còn ông Lê Hùng Nam đến gặp mặt, động viên những người tham gia thi đấu giải golf.

Sáng 29/3, sau khi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can liên quan vụ bắt quả tang nhiều golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc, một lãnh đạo Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết đơn vị này chưa có hình thức kỷ luật đối với 2 Phó chủ tịch Hiệp hội là Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú (nằm trong số người bị bắt tạm giam).

"Cơ quan công an chưa có kết luận cuối cùng về việc 2 phó chủ tịch hiệp hội thuộc diện nào, ai là người tham gia sới bạc, ai chứng kiến vụ việc", lãnh đạo Hiệp hội Golf Việt Nam nói và cho biết khi có kết luận chính thức, Hiệp hội sẽ xem xét hình thức kỷ luật các ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú.

Kể lại sự việc, vị lãnh đạo Hiệp hội Golf Việt Nam chia sẻ trước ngày 20/3, hiệp hội tổ chức giải thi đấu trên sân Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên. Ông Trần Thanh Tú không phải vận động viên thi đấu, đi cùng các golf thủ dự giải với tư cách lãnh đạo Hội Golf TP.HCM.

Còn ông Lê Hùng Nam là Tổng thư ký Hiệp hội, đến Vĩnh Phúc để gặp mặt, động viên những người tham gia thi đấu.

Đến ngày 21/3, lãnh đạo hiệp hội nắm được thông tin 2 phó chủ tịch hiệp hội cùng 20 cá nhân khác bị Cục C02 bắt quả tang ở sới bạc. Thời điểm đó, Hiệp hội Golf Việt Nam không rõ 2 phó chủ tịch này tham gia sới bạc ở vị trí nào. Đây là lần đầu tiên họ vướng lao lý khi dự một giải đấu.

Cũng theo lãnh đạo Hiệp hội Golf, ông Lê Hùng Nam ngoài chức danh Phó chủ tịch, còn là Tổng thư ký của hiệp hội nhiệm kỳ 2021-2025, vừa nhậm chức được 2 năm.

Khách sạn Dic Star, nơi diễn ra vụ đánh bạc.

Sáng nay, 29/3, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết Cơ quan CSĐT (C02) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 21 bị can. Ông Trần Anh Linh (sinh năm 1976, Giám đốc công ty Trần Lê Gia ở TP.HCM) bị xác định cầm đầu.

Trong số này, một bị can bị khởi tố về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, 4 người bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc, 16 cá nhân khác bị cáo buộc tội Đánh bạc. Một cá nhân còn lại được chuyển cho CQĐT Hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

22 cá nhân nêu trên bị bắt quả tang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại khách sạn hạng sang ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Hôm đó, họ tham gia sát phạt dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh). Hôm đó, CQĐT thu giữ nhiều tang vật, trong đó có hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương trên 4,6 tỷ đồng ).

Poker là trò chơi đánh bài sử dụng bộ bài tây tiêu chuẩn gồm 52 lá bài. Poker có số lượng người chơi đông và sự sát phạt mang tính thắng thua. Trò chơi này mới du nhập vào Việt Nam mấy năm gần đây, được nhiều cá nhân lợi dụng để tổ chức hoạt động cờ bạc trá hình.