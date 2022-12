Vết trượt biến Dung 'Thà' thành giang hồ cộm cán ở Hà Nội

Dung “Thà” (Nguyễn Ngọc Dung, SN 1966), tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với tấm bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại Vụ Ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính trong 10 năm.

Sau khi kết hôn với Ngô Văn Thà (thạc sĩ luật), mọi người hay gọi Nguyễn Ngọc Dung là Dung “Thà”, và biệt danh này theo Dung đến tận bây giờ.

Trở lại những năm 90, cặp vợ chồng Dung - Thà là trí thức, công chức bình thường. Tuy nhiên, do có chút vốn của bố mẹ để lại, cặp vợ chồng này bắt đầu bước vào kinh doanh mở khách sạn Lưu Ly và bắt đầu làm ăn khấm khá. Tuy nhiên, sau đó, người quản lý khách sạn này (cháu của Thà) bị Công an huyện Từ Liêm thời bấy giờ bắt giữ.

Sau "biến cố" đó, vợ chồng Dung - Thà đổi tên khách sạn thành Công Dung (tên gọi của 2 cô con gái) ở quận Tây Hồ và thành lập công ty Công Dung để quản lý, tiếp tục bước chân vào con đường phạm pháp.

Cuối tháng 8/1998, Công an TP Hà Nội đột kích khách sạn Công Dung, phá ổ mại dâm quy mô bậc nhất thời điểm đó.

Cảnh sát phát hiện trong khách sạn có hàng chục "chân dài" nghi vấn hoạt động bán dâm, cùng với đó số tiền hàng chục triệu đồng tiền "dịch vụ" thể hiện trên máy tính.

Sau đó, tòa án tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù, còn Thà nhận bản án 19 năm tù, cộng thêm gần 100 năm tù của 22 người khác, trong đó có nhiều người thân của Thà, đồng thời kê biên khối tài sản khổng lồ do phạm tội mà có là toàn bộ khách sạn Công Dung ở Tây Hồ, Hà Nội và nhiều tài sản khác.

Sau khi ra tù, Dung "Thà" tiếp tục đầu tư kinh doanh quán bar và có sở thích đi bar. Cảnh sát cho hay người phụ nữ này được biết đến với mối quan hệ xã hội phức tạp, nổi tiếng là dân “anh chị” và một tá “đàn em” theo phục vụ mỗi khi ra ngoài.

Rạng sáng 24/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, 80 phố Mã Mây (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện 3 bàn khách nghi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ túi nylon chứa 5 viên nén dạng “thuốc lắc”, 2 túi nylon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ, đưa 25 người (16 khách, 9 nhân viên) liên quan về trụ sở.

Quá trình điều tra, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung "Thà"), Nguyễn Giao Linh (SN 1993, cùng trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, trú tại Thái Bình) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại TP.HCM) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an quận Hoàn Kiếm xác định, “bữa tiệc” ma túy trên được Dung “Thà”, tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh.

Trước khi bị bắt về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đêm 14, rạng sáng 15/8, Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra hoạt động kinh doanh “bóng cười” tại quán bar phố Mã Mây và phát hiện Dung “Thà” có mặt tại đây.

Công an cũng đã bắt quả tang nhân viên của quán này đang bơm “bóng cười” cho khách và thu giữ bình khí khoảng 50 kg. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Dung “Thà” và nhân viên ở đó đều không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng theo quy định.

Đợt đặc xá Tết Kỷ Sửu năm 2009, Ngô Văn Thà được ra tù. Tiếp tục kinh doanh với danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP giải trí truyền thông NVT, đơn vị chủ quản Câu lạc bộ (CLB) Đêm Tây Hồ (Tay ho Night club) tại 614 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội) - tụ điểm ăn chơi lớn nhất tại Hà Nội lúc bấy giờ.

Tháng 3/2011, Công an quận Tây Hồ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an TP Hà Nội kiểm tra CLB Đêm Tây Hồ phát hiện hàng chục dân chơi cùng số lượng lớn ma túy. Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thà về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Do Thà bỏ trốn, Cơ quan Điều tra đã ra quyết định truy nã.