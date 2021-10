‘Venom 2’ lập kỷ lục phòng vé

Sau ba ngày phát hành, bom tấn siêu anh hùng “Venom 2” đã thu 90 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Phim xác lập kỷ lục doanh thu mới giữa đại dịch.

Box Office Mojo đưa tin trong ba ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 10, bom tấn siêu anh hùng Venom: Let There Be Carnage từ Sony Pictures đã thu 90,1 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Phim được chiếu tại 4.225 cụm rạp với doanh thu trung bình 21.325 USD /cụm.

Doanh thu mở màn tại thị trường nội địa của Venom: Let There Be Carnage cao hơn đáng kể so với thành tích mà hai tác phẩm đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ - gồm Shang-Chi and the Lengend of the Ten Rings ( 75,4 triệu USD ) và Black Widow ( 80,4 triệu USD ) - từng đạt được. Kết quả cũng giúp phim trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất Bắc Mỹ 2021.

Kịch bản Venom: Let There Be Carnage bị nhận xét vụng về. Ảnh: Sony Pictures.

Tại các thị trường quốc tế, phim chỉ thu 13,8 triệu USD . Con số chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc Venom 2 chưa được ấn định ngày phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Doanh thu phòng vé toàn cầu của Let There Be Carnage đang ở mức 103,9 triệu USD .

Dù gặt hái doanh thu khả quan, Let There Be Carnage không nhận được cái gật đầu đồng tình từ giới chuyên môn. Phim chỉ được 59% cây bút phê bình trên trang Rotten Tomatoes chấm điểm tích cực. So với thời điểm phim mới phát hành, lượng đánh giá tích cực cho Venom 2 đã giảm 9%. Trên CinemaScore, khán giả chấm phim điểm B+.

Bên ngoài Bắc Mỹ, bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 No Time to Die đã có mở màn thành công rực rỡ với 119 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Đây là con số ấn tượng với một phần phim 007 nói riêng và phim Hollywood nói chung, bởi No Time to Die vẫn chưa được phát hành tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh đã vươn lên thứ hạng nhất thế giới trong năm 2020.

Cuối tuần này, No Time to Die sẽ chính thức ra mắt tại Mỹ và 54 thị trường khác. Theo các chuyên gia, doanh thu ấn tượng của Venom 2 và No Time to Die đánh dấu cột mốc Hollywood bắt đầu tăng tốc sau đại dịch.

No Time to Die đã thống trị phòng vé quốc tế trong tuần qua. Ảnh: MGM.

Ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ là The Addams Family2. Phần hậu truyện của tác phẩm hoạt hình cùng tên ra mắt năm 2019 được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ thuê phim. The Addams Family 2 thu 18 triệu USD trong tuần đầu phát hành. Tuy nhiên, phim không được giới phê bình đánh giá cao và vẫn chưa có lịch phát hành tại thị trường quốc tế.

Đứng thứ ba trên bảng xếp hạng doanh thu tuần qua là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Phim thu thêm 6 triệu USD trong tuần thứ năm tại Bắc Mỹ. Dù doanh thu đã giảm 53,7% so với tuần trước đó, Shang-Chi đã cán mốc 206,1 triệu USD tiền bán vé tại quê nhà. Tổng doanh thu phòng vé của phim là 386,9 triệu USD .

Tiền truyện của tác phẩm The Sopranos (1999), The Many Saints of Newark, xếp thứ tư trong danh sách khi thu 5 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Bộ phim do Warner Bros. phát hành được tung đồng thời tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Phim thu thêm 2,3 triệu USD trên toàn thế giới. The Many Saints of Newark được giới phê bình đánh giá tích cực nhưng không nhận được phản hồi tốt từ khán giả.