Vén màn hôn nhân của các ngôi sao giải trí ở gia tộc Samsung

Go Hyun Jung - Jung Yong Jin: Á hậu Hàn Quốc 1989 Go Hyun Jung kết hôn với Jung Yong Jin vào năm 1995. Thời điểm đó, Go Hyun Jung là người đẹp nổi tiếng bậc nhất showbiz Hàn, còn Jung Yong Jin là cháu ngoại cựu chủ tịch Samsung Lee Byung Chul (cha ông Lee Kun Hee). Bản thân Jung Yong Jin cũng là phó chủ tịch của tập đoàn thương mại cao cấp Shinsegae. Cuộc hôn nhân của hai người khiến dư luận xứ kim chi xôn xao, báo chí tốn nhiều giấy mực.