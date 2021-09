Về quê tránh dịch, hàng trăm người mắc kẹt giữa đường

Khi Long An áp dụng Chỉ thị 15, nhiều người đang làm việc ở địa phương này ùn ùn chạy xe máy về quê và bị mắc kẹt vì không qua được tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ngày 23/9, khoảng 137 người chạy xe máy mang theo hành lý từ Long An về quê thuộc các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… để tránh dịch Covid-19.

Tuy nhiên, khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Tân Thạnh (Long An) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) thì họ không thể qua được chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 giữa hai địa phương.

Nhiều người bị mắc kẹt vì không qua được địa phận tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: A.L.

Họ bị kẹt lại giữa đường và ngồi vào các hiên nhà dân, dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Đa số những người về quê tự phát này là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp tại huyện Đức Hòa, Bến Lức...

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết tỉnh đã gửi công văn đến chính quyền các địa phương có người đang mắc kẹt ở Long An đề nghị có biện pháp hỗ trợ đưa công dân về quê.

Theo ông Hòa, những người này đã được tiêm một mũi vaccine phòng Covid-19, có người đã tiêm 2 mũi và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

“Trong khi chờ các tỉnh tiếp nhận công dân, chúng tôi tạm thời bố trí họ vào khu cách ly của huyện, hỗ trợ ăn uống”, ông Hòa nói.

Nhiều người tự ý về quê đã bị kẹt lại khu vực giáp ranh của Cần Thơ và Hậu Giang. Ảnh: A.D.

Chiều cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, cả trăm người đứng, ngồi ngoài đường vì không qua được chốt kiểm soát dịch.

Những người này chủ yếu là lao động làm thuê tại Long An, kẹt lại trong thời gian địa phương này giãn cách xã hội. Do cạn kiệt tài chính, họ cùng người thân rời khỏi nơi lưu trú ở Long An để trở về quê Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Những người quê ở Hậu Giang đã được chính quyền địa phương đón và đưa đi cách ly tập trung. Hậu Giang đã liên hệ với Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, về việc tiếp nhận công dân.