Vẻ ngoài đáng sợ của Austin Butler trong 'Dune 2'

Khán giả tỏ ra phấn khích khi chứng kiến màn chào sân của tài tử Austin Butler trong loạt phim về xứ sở cát.

Austin Butler thủ vai phản diện với vẻ ngoài ám ảnh. Ảnh: Warner Bros..

Screen Rant đưa tin nhân vật Feyd-Rautha do Austin Butler thủ vai trong Dune: Part Two có tạo hình trái ngược so với nguyên tác. Trong tiểu thuyết, nhà văn Frank Herbert mô tả Rautha sở hữu mái tóc sẫm màu, khuôn mặt tròn với đôi mắt ủ rũ cùng bờ môi dày. Tuy nhiên, ê-kíp đã có sự thay đổi khi cạo đi mái tóc và cặp lông mày của Butler trong tạo hình chính thức.

Khi thấy nam diễn viên xuất hiện, nhiều khán giả thích thú để lại bình luận: "Rất mong chờ được thấy Butler hóa thân thành người Harkonnen trong phim" hay "Austin Butler trông thật ngầu".

Theo đó, Feyd-Rautha là cháu trai và được chọn là người thừa kế của nam tước Vladimir Harkonnen. Cây viết Henry Ladd từ Screen Rant cho rằng vẻ ngoài độc đáo được ê-kíp Dune 2 tạo ra để khiến Feyd-Rautha trông giống các Harkonnen. Trong Dune (2021), bộ đôi nam tước Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) và Glossu Rabban (Dave Bautista) cũng có tạo hình tương tự Feyd-Rautha.

Vẻ ngoài quái dị của gia tộc Harkonnen đến từ việc tiêu thụ quá nhiều melange. Loại chất này có nhiều tác dụng bao gồm mở mang trí óc và nhận thức cảm tính. Trong trường hợp khác có thể mang lại khả năng nhìn thấy trước tương lai hoặc tầm nhìn xa như Guild Navigators hay Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Tài tử Austin Butler thủ vai phản diện tàn bạo trong Dune 2. Ảnh: Warner Bros..

Theo Screen Rant, Feyd-Rautha của Austin Butler được kỳ vọng là một trong những nhân vật phản diện đen tối và phức tạp nhất thuộc loạt phim Dune. Hắn ta là em trai của Glossu Rabban nhưng cho thấy tính cách đối lập. Trong khi Rabban tàn bạo và bộc trực, thì Rautha lại tinh tế và lôi cuốn. Ngoài ra, Rautha còn là một kẻ kiêu ngạo, tham vọng, hắn khéo léo ẩn giấu nhiều toan tính trong kế hoạch của mình.

Về nguồn gốc, cả Feyd-Rautha và Paul Atreides đều là sản phẩm từ chương trình nhân giống của Bene Gesserit. Dựa trên trailer được công bố, cả hai sẽ tái hiện màn đấu tay đôi kinh điển cùng loạt tình tiết nổi bật khác được đưa lên màn ảnh rộng.

