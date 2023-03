Vé máy bay đắt đỏ, tour trong nước 'thất thế' dịp 30/4

Giá vé dịp lễ đắt hơn từ 2 đến 4 triệu đồng so với ngày thường ở cả các chặng bay trong nước lẫn quốc tế. Dù vậy, du khách vẫn ưu tiên các chuyến đi nước ngoài hơn nội địa.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày khiến ngành hàng không và du lịch sôi động ngay trước thềm cao điểm hè. Hiện giá vé máy bay đã tăng cao, giá tour trong nước và quốc tế cũng cao hơn tới 60% so với ngày thường.

Vé máy bay đắt đỏ

Theo khảo sát của Zing, giá vé máy bay các chặng nội địa trong dịp lễ 30/4 - 1/5 đều đắt hơn từ 2 đến 4 triệu đồng so với ngày thường.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội có giá từ 3,7 đến 4,8 triệu đồng nếu bay với Vietjet. Khách bay với Vietnam Airlines và Bamboo phải trả từ 5,1 đến 6,1 triệu đồng. Trong khi đó, chặng TP.HCM - Đà Nẵng có giá từ 3,9 đến 5 triệu đồng ở tất cả các hãng.

Các điểm đến du lịch như Nha Trang, Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng cao. Cụ thể, chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá 3,3 đến 5,5 triệu đồng ở tất cả các hãng, đắt hơn khoảng 2-3 triệu đồng so với ngày thường. Chặng TP.HCM - Nha Trang có giá từ 3 đến 3,8 triệu đồng.

Giá vé máy bay chặng nội địa và quốc tế đều đắt đỏ hơn trong dịp lễ. Ảnh: Diệp Anh.

Đặc biệt trong giai đoạn này, giá vé từ Việt Nam đến Bangkok (Thái Lan) cũng đắt đỏ gấp 3 lần, dao động từ 6,6 đến 9,2 triệu đồng. Theo Google Flight, giá trên đang ở mức cao vì các chuyến bay giá rẻ nhất ở chặng này thường có giá trong khoảng từ 2,1 đến 3,6 triệu đồng.

Tương tự, vé từ TP.HCM đến Singaprore cũng tăng cao lên mức từ 7 đến 9 triệu đồng/chặng khứ hồi trong khi ngày thường chỉ ở mức từ 2,3 đến 3,8 triệu đồng.

Giá vé đến Đài Bắc từ TP.HCM tăng từ 2 đến 3 triệu đồng lên mức 8,4 đến 13,6 triệu đồng với các chuyến bay của EVA Air, Vietjet, China Airlines.

Cá biệt, với các chuyến bay đi Hàn Quốc, giá vé đang ở mức thông thường, khoảng 8-12 triệu đồng. Giá vé từ TP.HCM đến Mumbai (Ấn Độ) cũng không tăng cao trong dịp này, dao động từ 6 đến 12 triệu đồng với các hãng Vietjet, Cathay Pacific, Malaysia Airlines...

Hàng không, đường sắt tăng chuyến

Chia sẻ với Zing, đại diện Vietravel Airlines cho biết thị trường du lịch hè đang ngày một nóng lên vì dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài. Vé máy bay theo đó cũng tăng cao. Vào ngày cuối tuần, giá vé các chuyến bay nội địa cao hơn thời điểm trong tuần 40-50% so với quý I/2023.

Để "hạ nhiệt" thị trường giá vé máy bay trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều hãng đã có kế hoạch tăng chuyến. Theo đó, Vietravel Airlines sẽ giữ tần suất một số chuyến bay nội địa, đồng thời tăng chuyến ở các chặng bay trọng điểm như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng/Quy Nhơn.

Hãng cũng phối hợp cùng đối tác tại Hàn Quốc để thực hiện chuỗi 11 chuyến charter kết nối Cam Ranh và Daegu trong giai đoạn từ 28/3 đến 7/5. Tại thị trường Trung Quốc, Vietravel Airlines đã ký hợp đồng thỏa thuận với một số đối tác để thực hiện các chuyến bay charter kết nối một số thành phố lớn của Trung Quốc với Nha Trang (Khánh Hòa).

Các hãng bay tăng chuyến để "hạ nhiệt" giá vé. Ảnh: TL.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết đã sẵn sàng nguồn lực tối đa cho dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè với tỷ lệ số chuyến bay và số ghế bán ra tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Trong dịp lễ, tỷ lệ số chuyến bay và số ghế các đường bay nội địa của hãng tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt Việt Nam cũng đã mở bán vé dịp lễ 30/4 - 1/5 từ ngày 10/3 với giá vé giảm 5% cho khách hàng mua vé khứ hồi. Trong thời gian từ ngày 28/4 tới hết 3/5, đường sắt tăng cường chạy thêm 52 đoàn tàu trên toàn mạng (bên cạnh các đoàn tàu đang khai thác thường lệ).

Tour trong nước "thất thế"

Dù giá vé máy bay cùng tăng cao, nhưng theo các hãng lữ hành, du khách có phần ưu tiên các chuyến đi nước ngoài hơn trong những kỳ nghỉ dài như 30/4 - 1/5 năm nay.

Tại TST Tourist, trong số khoảng 2.000 khách đặt tour lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tỷ lệ khách chọn tour du lịch trong nước chỉ chiếm 39%, còn lại 61% là tour du lịch nước ngoài.

Chia sẻ với Zing, đại diện đơn vị cho biết sau một năm chủ yếu du lịch trong nước, hành khách đã có nhu cầu quay lại các quốc gia mới mở cửa, có chính sách du lịch thông thoáng ở Đông Nam Á và Bắc Á. Đây cũng là thời điểm du lịch lý tưởng mát mẻ mùa xuân, có hoa anh đào nở tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Giá tour trong nước tăng khoảng 10-60%. Ảnh: Thanh Đức.

Thực tế, mặc dù còn hơn 1,5 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách đặt tour tại TST Tourist đã khá sôi động. Những tour có lượng khách quan tâm nhiều bao gồm Thái Lan, Đài Loan, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu. Trong đó, các tour Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc và Dubai đã chốt chỗ sớm.

Xác nhận xu hướng này, ông Trần Thanh Vũ - Giám đốc Vina Group chia sẻ 80% tour nước ngoài tại đơn vị đã có khách đặt trước. Các điểm đến được yêu thích là các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Ấn Độ.

Về giá cả, ông Vũ cho biết giá tour dịp lễ tăng khoảng 10% so với năm 2019, chủ yếu do lạm phát khiến các bữa ăn đắt đỏ hơn.

Bà Phương Hoàng - Phó tổng giám đốc Vietravel cũng cho hay giá tour dịp lễ 2023 tăng 6-20% so với thời điểm năm 2019. Nếu so với ngày thường, con số này là 10-60% tùy chuyến. Trong đó, giá tour trong nước thường tăng cao do giá vé máy bay và dịch vụ đắt đỏ hơn hẳn ngày thường.