Vẻ đẹp thác Vực Hòm giữa lòng Phú Yên

Bên cạnh những bãi biển đẹp nổi tiếng tại Phú Yên, vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của thác Vực Hòm nằm sâu trong vực núi bỗng trở nên đầy ấn tượng.

Ảnh: Thu Ngân.

So với những điểm đến tại Phú Yên, thác Vực Hòm ít được biết đến hơn cả. Thác nằm đầu nguồn một con suối lớn ở thôn Vĩnh Xuân, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, và nằm giữa những cột đá bazan độc đáo mang hình dáng như Gành Đá Đĩa úp ngược xuống.

Ảnh: Hải Yến.

Thác Vực Hòm cách thành phố Tuy Hoà khoảng 45 km về phía bắc. Do tọa lạc ở khu vực khá hoang sơ, để đến được nơi đây bạn sẽ phải đi qua những con đường đèo quanh núi uốn lượn, dốc quanh co.

Bạn có thể di chuyển bằng oto, xe máy đến dưới chân núi, gửi xe tại các điểm gửi xe rồi tiếp tục hành trình đi bộ khoảng 1,5 km đường leo núi nhiều đá lởm chởm, đất lầy.

Ảnh: Instagram/iam_hoaivu.

Đường vào khá gian nan nhưng khi đến nơi, bạn sẽ thấy hoàn toàn xứng đáng với cảnh đẹp ngoạn mục hiện ra trước mắt: một con thác nằm giữa núi cao, với hồ nước dưới thác trong vắt, cùng các tán cây rừng xanh mát.

Ảnh: Thu Ngân.

Khác xa những điểm du lịch đông đúc, thác Vực Hòm giữ vẻ đẹp nguyên bản, chưa khai thác nhiều nên không khí trong lành, mát mẻ tại đây gây ấn tượng cho bất kỳ ai từng đặt chân đến.

Ảnh: @howantoan0209.

Vào mùa hè nắng nóng, hồ nước trong xanh tại đây cũng trở thành địa điểm lý tưởng để ngâm mình dưới làn nước mát. Tuy nhiên, những hòn đá dưới suối phủ đầy rêu nên khá nguy hiểm, dễ trơn trượt. Bạn nên mang theo dép và áo phao khi lội suối.