Vẻ đẹp hình thể người phụ nữ qua các thời kỳ

1909: Tranh sơn dầu Salomé của Gustave Klimt, treo tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Hiện đại Venezia. Cái nhìn của người phụ nữ trong tranh có phần lạnh hơn một phiên bản khác do chính Klimt vẽ năm 1901, nhưng ngôn ngữ hình thể cho thấy một sự mãn nguyện quái lạ. Tác phẩm này khắc họa Salomé, một công chúa Do Thái, con gái riêng của Herod Antipas, người đã ra lệnh chặt đầu John the Baptist (Người rửa tội). Ảnh: Opisanie-Kartin.