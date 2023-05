‘Vệ binh dải Ngân Hà 3’ - Mãn nhãn và trọn vẹn cảm xúc

"Guardians Of The Galaxy Vol. 3" là dự án cuối cùng của James Gunn tại Marvel Studios. Phim sở hữu phần hình ảnh đột phá, cùng câu chuyện xúc động mang tới khán giả.

Genre: Siêu anh hùng, Hành động, Phiêu lưu

Director: James Gunn

Cast: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista,...

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Kể từ khi ra mắt, Vệ binh dải Ngân Hà đã chinh phục được không ít khán giả. Nhờ phong cách “độc lạ”, nó đã thổi một làn hơi mới vào dòng phim siêu anh hùng. Thậm chí, nhiều nhà phê bình không tiếc lời khen ngợi James Gunn vì thành công đưa những nhân vật ít tiếng tăm của Marvel lên màn ảnh rộng.

Hai phần đầu tiên của Vệ binh dải Ngân Hà đều nhận được hưởng ứng tích cực từ khán giả, với thành tích phòng vé lần lượt là 773 triệu USD và 863 triệu USD . Thừa thắng xông lên, nhà sản xuất tiếp tục tung ra phần 3, đồng thời là hồi kết của thương hiệu siêu anh hùng này. Không những vậy, đây còn là dự án điện ảnh cuối cùng của đạo diễn James Gunn trước khi chia tay xưởng phim Marvel Studios.

Hành trình cảm xúc

Đối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel, phần 3 Vệ Binh dải Ngân Hà là dự án tiếp theo sau Quantumania mở ra Giai đoạn 5. Nhưng đối với bản thân nhóm siêu anh hùng, đây lại là lúc phải nói lời tạm biệt sau một kỷ nguyên tung hoành trên màn ảnh rộng.

Chuyện phim lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Lúc này, Gamora đã hy sinh, cả nhóm Vệ binh rơi vào trạng thái chán chường. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác ngoài Peter Quill. Anh phải mượn rượu giải sầu, tạm quên đi nỗi đau mất người mình thương.

Để rồi, trong một phút lơ là, cả nhóm bị một nhân vật lạ mặt tấn công. Đó không ai khác ngoài Adam Warlock. Hắn được phái tới để truy lùng Rocket Raccoon và mang về cho High Evolutionary, một nhà khoa học điên bị ám ảnh với việc tạo ra thế giới hoàn hảo.

Cuộc đột kích của Adam Warlock khiến Rocket hấp hối. Để cứu đồng đội, các thành viên còn lại buộc phải tìm cách đột nhập căn cứ kẻ chủ mưu. Cũng từ đây, quá khứ của chú gấu mèo dần được hé lộ, mở ra những mảng ký ức đau thương, đẫm nước mắt.

Bộ phim khám phá quá khứ của Rocket Raccoon.

Phần 3 Vệ binh dải Ngân Hà đã kế thừa khá tốt nền tảng sự kiện Endgame và cả The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Lúc này, các nhân vật đã dừng chân tại Knowhere, ngôi nhà của The Collector. Tuyến truyện mở ra song song khi một mặt, họ phải gấp rút tìm cách cứu bạn. Mặt khác, bản thân Rocket cũng phải tự đấu tranh và trưởng thành từ quá khứ. Thú vị ở chỗ, phim có thêm sự góp mặt của Gamora, nhưng là một phiên bản không thuộc cùng dòng thời gian.

Thực chất, nội dung phần 3 không quá phức tạp, nhưng thu hút nhờ lối kể đan xen giữa thực tại và quá khứ. Điểm sáng nổi bật là câu chuyện của Rocket Raccoon, xuất hiện ngay từ những cảnh đầu tiên và được lồng ghép xuyên suốt mạch phim.

Phong cách hài hước đặc trưng của thương hiệu The Guardians of the Galaxy vẫn được duy trì. Tuy nhiên, phần phim này lại bổ sung nhiều sự kiện đau thương, u tối hơn. Đó cũng là yếu tố tạo nên chiều sâu cho câu chuyện về đội Vệ binh, giúp hành trình của cả nhóm thêm nhiều cảm xúc.

Bữa tiệc giải trí thịnh soạn

Đã khá lâu rồi kể từ Endgame, khán giả mới có lại trải nghiệm giải trí ấn tượng đến vậy. Sau những bước lùi từ Black Widow, Thor 4 hay gần nhất là Quantumania, MCU đã dần đánh mất vị thế của mình trong lòng người hâm mộ. Ngay cả Black Panther 2 giàu cảm xúc và có phần âm nhạc đỉnh cao nhưng vẫn chưa tạo được nhiều ấn tượng.

Lý do chủ yếu là phần hình ảnh, đồ họa kỹ xảo các dự án trong Multiverse Saga thường bị đánh giá trồi sụt. Ngoài ra, những cảnh hành động cũng khá hời hợt, kém sức hút.

Vệ binh dải Ngân Hà 3 đã khắc phục gần như toàn bộ nhược điểm này. Mang đúng tinh thần thương hiệu, phim chiêu đãi khán giả bằng hàng loạt bối cảnh đa dạng và mới lạ. Không chỉ gói gọn trong Trái Đất hay Cửu giới, nhóm Vệ binh đặt chân tới nhiều thiên hà xa xôi, nơi có những dạng sống và xã hội hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh đó còn là những cứ địa hay siêu du thuyền tân tiến, hiện đại.

Phim ghi điểm với phần hình ảnh cùng các góc quay mãn nhãn.

Không ngoa khi nói phần 3 Vệ binh dải Ngân Hà là bữa tiệc choáng ngợp về mặt thị giác. Hiệu ứng hình ảnh trong phim được hoàn thiện công phu, đột phá so với những dự án gần đây của Marvel Studios. Ngay cả những đoạn chuyển cảnh cũng được xử lý mượt mà, với những pha match cuts và invisible cuts khá tinh tế.

Đặc biệt, phim dành rất nhiều thời lượng cho những phân cảnh chiến đấu. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả yêu thích thể loại siêu anh hùng. Thậm chí, một số nhà phê bình còn cho rằng phim có thể khiến họ “bội thực” vì khối lượng cảnh hành động.

Những màn đấu đá xuất hiện, ép tiết tấu phim tăng nhanh từ khá sớm. Không những vậy, các nhân vật còn bị đẩy vào thử thách giới hạn thời gian, làm tăng sự gấp rút, kịch tính. Càng về sau, những màn chiến đấu, cháy nổ càng được đẩy lên cao trào. Phim thành công tạo ra những khoảnh khắc đầy ấn tượng, đơn cử như màn “song súng” của Star Lord và Groot, hay Rocket Raccoon cùng đồng đội quét sạch tay chân của High Evolutionary,...

Phần âm thanh của phim không quá xuất sắc nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong những cảnh hành động. Một số đoạn tạo được chiều sâu cảm xúc, như tiếng ghi-ta điện trên nền bài Creep hay tại những cảnh nhân vật có sự chuyển biến nội tâm,...

Sự khập khiễng giữa hai tuyến nhân vật

Nhân vật luôn phải là trung tâm, là chìa khóa giải mã của bất cứ tác phẩm điện ảnh nào. Và Vệ binh dải Ngân Hà 3 đã làm điều này tương đối ổn. Phe chính diện được xây dựng khá tốt, mỗi nhân vật ít nhiều đều có đất diễn cho riêng mình, thể hiện rõ cá tính.

Không riêng “sao chúa” đau lòng sau cái chết của Gamora, các thành viên còn lại đều trải qua khoảng thời gian khủng hoảng. Dẫu vẫn giữ những nét tính cách đặc trưng, nhưng ẩn sâu trong mỗi người đều có sự xáo trộn, mất mát. Ngay cả những nhân vật phụ cũng được dành thời gian để hoàn thành câu chuyện trước khi bộ phim khép lại, như Cosmo hay Kraglin.

Phần 3 là hồi kết của thương hiệu Vệ binh dải Ngân Hà.

Đặc biệt, hành trình của Rocket để lại cảm xúc và ấn tượng hơn cả. Nguồn gốc của cậu được khám phá, để lộ ra những mảng ký ức đau thương. Là sản phẩm thí nghiệm của High Evolutionary, gấu mèo “mỏ hỗn” từng bị gã thao túng mã gen và biến thành sinh vật kỳ lạ như hiện tại. Giấc mơ của Rocket cùng các người bạn cũ khép lại cũng là lúc nhận ra bản chất “xã hội hoàn hảo” mà cả đám từng mơ.

Trong những lần phỏng vấn trước đó, James Gunn từng khẳng định rằng Rocket đóng vai trò quan trọng trong phần phim này. Và đúng như vậy, câu chuyện của chú gấu mèo gây được thiện cảm rất lớn với người xem. Không cần diễn giải hay thoại quá nhiều, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc lắng đọng cũng có thể thành công tạo nên cảm xúc.

Nếu hành trình trưởng thành của các anh hùng tỏ ra thuyết phục, thì High Evolutionary, đặc biệt là Adam Warlock lại không mấy ấn tượng. Là phản diện chính của phim, High Evolutionary chưa tạo được đối trọng với tuyến chính diện. Như nhiều ác nhân “ngớ ngẩn” khác của MCU, gã cuồng trí này vẫn xuất hiện theo công thức “giới thiệu thì nhiều, thể hiện chẳng được bao nhiêu”. Dù sở hữu trí thông minh cùng sức mạnh ghê gớm, High Evolutionary lại có những quyết định và nước đi khá ngớ ngẩn. Bù lại, diễn xuất của Chukwudi Iwuji tạo được ấn tượng tốt.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Adam Warlock (Will Poulter) có phần thừa thãi trong phim. Là một nhân vật rất quan trọng trong nguyên tác, thế nhưng Warlock dường như chỉ được đưa vào phim với tư cách “ra mắt”, không được phát triển một cách cẩn thận. Vì vậy, màn “lật kèo” cuối phim tỏ ra sắp đặt, thiếu logic. Khá đáng tiếc khi Vệ binh dải Ngân Hà 3 vẫn chưa thể xóa được “lời nguyền” Marvel không có phản diện hay sau Thanos của Endgame.

Dù chưa hoàn hảo, khó phủ nhận Vệ binh dải Ngân Hà 3 là bước đột phá của MCU kể từ Multiverse Saga. Phim làm rất tốt mảng giải trí, trong khi đó, câu chuyện cũng có chiều sâu và để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Có thể nói, đây chính là hồi kết trọn vẹn cho nhóm Vệ binh, đồng thời là lời tạm biệt đầy xúc động của James Gunn trước khi rời MCU.