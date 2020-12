Vé bay dịp Tết Dương lịch vẫn dồi dào, giá tăng nhẹ

Dù đặt vé sát ngày, khách bay dịp Tết Dương lịch 2021 từ TP.HCM và Hà Nội tới các điểm du lịch trong nước vẫn có thể mua, giá chỉ tăng nhẹ.

Theo khảo sát của Zing, chặng bay khứ hồi TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 1/1/2021 và trở lại vào 3/1/2021 theo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021 không có dấu hiệu "sốt" vé. Mức vé rẻ nhất trên chặng này là 1,1 triệu đồng trên các chuyến bay của Vietjet Air, đã bao gồm thuế phí.

Cùng chặng bay trên, Vietnam Airlines Group đưa ra mức giá 1,4 triệu đồng khứ hồi với chuyến đi thực hiện bởi Vietnam Airlines và chuyến về là Pacific Airlines. Với Bamboo Airways, hãng hiện có mức giá vé khoảng 2,4 triệu đồng cho chặng bay trên.

Không có tình trạng "sốt" vé trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Khánh Huyền.

Nếu lựa chọn Đà Nẵng thay vì Hà Nội đi để di chuyển trong dịp Tết Dương lịch, khách bay từ TP.HCM có thể lựa chọn chuyến bay của Vietnam Airlines với mức giá vé khứ hồi 1,6 triệu đồng, Vietjet Air ở mức 1,7 triệu đồng và Bamboo Airways ở mức 2,2 triệu đồng. Mức giá này tăng nhẹ so với dịp thấp điểm vừa qua của hàng không Việt.

Với các chuyến bay khứ hồi TP.HCM - Phú Quốc trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch 2021, Pacific Airlines đang đưa ra giá vé rẻ nhất là 2,2 triệu đồng, kế đến là Vietnam Airlines ở mức 2,3 triệu đồng, Vietjet Air ở mức 2,7 triệu đồng và Bamboo Airways ở mức 2,8 triệu đồng. Mức giá hiện tại mà các hãng bay đưa ra cao hơn so với dịp thấp điểm, nhưng không xảy ra tình trạng "sốt" vé, tăng giá vài lần.

Nếu điểm đến là Nha Trang, hành khách đi nghỉ mát từ TP.HCM trong dịp Tết Dương lịch có thể lựa chọn chuyến bay rẻ nhất từ Vietjet Air với mức giá 2,1 triệu đồng, kế đến là Bamboo Airways ở mức 2,4 triệu đồng và Vietnam Airlines ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vé cũng "dễ thở" trong dịp Tết Dương lịch 2021 với khách bay từ Hà Nội. Các chuyến bay từ thủ đô đi TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay các điểm du lịch trong giai đoạn 1/1/2021-3/1/2021 đều còn dồi dào, giá tăng không quá mạnh, thậm chí đường bay Hà Nội - TP.HCM vẫn ở mức giá sàn 1,1 triệu đồng khứ hồi.

Trong cao điểm Tết Dương lịch, nếu hành khách muốn lựa chọn các chuyến bay giờ đẹp hơn như bay đầu giờ sáng để nhận phòng đầu giờ chiều sẽ phải chi trả mức giá vé cao hơn khoảng 500.000 đồng tới 1,5 triệu đồng so với các chuyến bay sáng sớm hoặc bay chiều. Ví dụ với chặng bay TP.HCM - Phú Quốc trong giai đoạn trên, giá vé bay trong buổi sáng cao hơn giá bay buổi chiều gần 1 triệu đồng.

Trái ngược với vé bay Tết Dương lịch, vé máy bay Tết Nguyên đán 2021 đã tăng giá nhiều lần so với mức giá sàn dù đang rẻ hơn so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2020. Cụ thể trong cao điểm dịp Tết 2021, giá vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội hiện ở mức 6,3 triệu đồng đã bao gồm thuế phí, thấp hơn so với mức trung bình 7 triệu đồng cùng kỳ 2020.

Trước đó Vietnam Airlines Group, bao gồm các hãng bay là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, vừa thông báo sẽ tăng thêm hơn 414.000 chỗ (tương đương hơn 2.100 chuyến bay) trong giai đoạn 27/1/2021 -26/2/2021 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo các hãng bay, đợt tăng tải này nâng tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ, tương đương gần 12.000 chuyến bay.

Ba hãng cũng cho biết sẽ tập trung tăng tải trên các đường bay có nhu cầu lớn như giữa Hà Nội và TP.HCM/Đà Nẵng/Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Vinh, giữa TP.HCM và Đà Nẵng/Thanh Hóa/Vinh/Huế/Quảng Nam/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Nha Trang/Phú Quốc/Đà Lạt.