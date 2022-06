VBA 2022 khai màn tối nay

Tối 21/6, VBA 2022 bắt đầu bằng trận đấu giữa Hanoi Buffaloes và Hochiminh City Wings.

Theo thông báo từ ban tổ chức VBA, mùa giải 2022 sẽ quay lại thể thức sân nhà - sân khách. Trong 2 mùa trước, VBA được tổ chức theo mô hình "bong bóng” để phù hợp diễn biến của dịch Covid-19.

VBA 2022 là mùa giải thứ 7 của VBA (Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam). Giải đấu năm nay có 7 đội bóng tham gia tranh tài, bao gồm Saigon Heat, Hochiminh City Wings, Cantho Catfish, Nhatrang Dolphins, Danang Dragons, Hanoi Buffaloes và Thanglong Warriors.

VBA 2022 trở lại với thể thức sân nhà - sân khách sau 2 năm tổ chức mô hình "bong bóng". Ảnh: Y Kiện.

Khác mọi năm, VBA không tổ chức Draft Day (lễ tuyển chọn vận động viên) trong mùa giải 2022. Do đó, các VĐV không nằm trong danh sách Protected List (được đội bảo vệ) tại VBA 2022 sẽ trở thành cầu thủ tự do. Sang Đinh trở lại Cantho Catfish hay Dominique Tham gia nhập Nhatrang Dolphins là một trong những vụ chuyển nhượng tự do đáng chú ý trước thềm mùa giải.

Ở giải năm nay, khoảng cách giữa các đội được thu hẹp đáng kể. Đồng thời, chất lượng trong mỗi trận đấu cũng được nâng cao. Hiện các đội đã chốt xong đội hình, sẵn sàng bước vào mùa giải thứ 7 của VBA.

Giải đấu dự kiến chia thành 3 giai đoạn là mùa giải (regular season), loại trực tiếp (playoffs) và chung kết (finals). Giai đoạn mùa giải, mỗi đội sẽ thi đấu 12 trận gồm 6 trận sân nhà và 6 trận sân khách. Sau khi kết thúc giai đoạn mùa giải, 4 đội có thứ hạng tốt nhất sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp.

Ở giai đoạn play-off, các cặp đấu diễn ra với thể thức best of three (đấu 3 trận, thắng 2). Hai đội giành chiến thắng sẽ chơi chung kết. Chuỗi chung kết có tối đa 5 trận, đội giành được 3 chiến thắng sẽ đoạt chức vô địch.

Năm 2021, VBA bị hủy bỏ vì tình hình dịch bệnh. Ở mùa giải 2020, Saigon Heat đánh bại Thanglong Warriors và giành chức vô địch. Saigon Heat cũng vô địch VBA 2019, do đó là đội duy nhất hiện tại bảo vệ ngôi vương VBA.