Váy xuyên thấu giúp người mẫu Emily Ratajkowski thành tâm điểm

Emily Ratajkowski diện váy xuyên thấu gợi cảm, hội ngộ Karlie Kloss và con gái Paul Walker tại sự kiện thời trang.

Emily Ratajkowski lăng xê mốt gợi cảm trong sự kiện thời trang.

Ngày 13/10, tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tạp chí W quy tụ nhiều mỹ nhân Hollywood, Mirror đưa tin. Trong đó, Emily Ratajkowski trở thành tâm điểm khi lăng xê mốt xuyên thấu.

Người mẫu 31 tuổi để lộ nội y màu nude bên trong bộ váy lưới. Thiết kế tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khiến người đối diện lầm tưởng như Ratajkowski đang khỏa thân. Trang phục được kết hợp ăn ý cùng kiểu tóc xoăn gợi nhớ đến những năm 1980.

Trang phục xuyên thấu của Emily Ratajkowski. Ảnh: Getty.

Việc Ratajkowski mặc hở không còn lạ với giới mộ điệu, song mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến người đối diện bất ngờ.

Trong buổi tiệc, Ratajkowski hội ngộ siêu mẫu Karlie Kloss, Harley Viera-Newton và Meadow Walker, con gái của ngôi sao quá cố Paul Walker.

Trả lời phỏng vấn Variety, Ratajkowski cho biết cô đang "tận hưởng cuộc sống độc thân", ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Brad Pitt.

"Tôi đang đắm mình vào sự tự do và không phải lo lắng việc bản thân bị người khác đánh giá thế nào", người mẫu chia sẻ.

Đầu tháng 10, nguồn tin People cho hay Ratajkowski và chồng cũ Angelina Jolie đã gặp gỡ, đi chơi riêng vài lần. Cặp sao quen nhau nhờ sự giới thiệu của bạn chung.

"Có một sự hấp dẫn trong vài lần hẹn hò này, nhưng chưa có bước tiến quan trọng nào xảy ra. Emily rõ ràng sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy và niềm đam mê nghệ thuật, tương tự Brad. Họ có nhiều chủ đề chung để nói. Thời gian bên nhau, hai người đều thấy vui vẻ", nguồn tin tiết lộ.

Brad Pitt và Emily Ratajkowski đi chơi riêng nhưng không hẹn hò. Ảnh: Marca.

Nam phụ của Once Upon a Time... In Hollywood là người đàn ông đầu tiên Ratajkowski vướng tin hẹn hò sau khi đệ đơn ly hôn chồng, nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard, hồi tháng 9.

Mối quan hệ này rạn nứt vì có người thứ ba xuất hiện. Theo Page Six, Ratajkowski đã phát hiện Sebastian tằng tịu với phụ nữ khác. Cô tố chồng giả dối, kinh tởm khi nhiều lần qua đêm cùng "tiểu tam".