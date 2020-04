Váy cưới kèm khẩu trang và các món đồ mang thông điệp đáng khen ngợi

Các nhà mốt trên thế giới thời gian gần đây ra mắt nhiều sản phẩm lan tỏa thông điệp lạc quan đến mọi người.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang trên thế giới quyết định ra mắt sản phẩm lan tỏa thông điệp tích cực, lạc quan đến mọi người.

Váy cưới kèm khẩu trang đính đá

Dựa trên ý tưởng từ đám cưới mùa dịch, nhà thiết kế người Ai Cập Samo Hejres thiết kế mẫu váy kèm khẩu trang độc đáo. Sản phẩm của anh có gam màu chủ đạo là trắng, trang trí lộng lẫy với vải voan.

Bên cạnh đó, chiếc khẩu trang được đính kèm khéo léo, tạo cảm giác như nó là một phần không thể thiếu của mẫu váy.

Nhà thiết kế người Ai Cập Samo Hejres được khen ngợi khi ra mắt mẫu váy cưới đính kèm khẩu trang. Ảnh: @ScreenMix.

Ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội, chiếc váy trở nên nổi tiếng và đón nhận sự quan tâm của mọi người. Nhà thiết kế người Ai Cập nhận được nhiều đơn đặt hàng.

Mỗi mẫu khẩu trang như vậy có giá không rẻ, từ 63- 95 USD .

Áo có lời nhắc rửa tay

Mẫu áo với thông điệp tích cực của thương hiệu Talentless được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn.

Thương hiệu thời trang được thành lập bởi Scott Disick trở nên nổi tiếng sau khi đăng tải sản phẩm là loạt áo hoodie, phông in dòng chữ "Please wash your hand" (tạm dịch: Vui lòng rửa tay).

Mẫu áo với thông điệp thiết thực được nhiều người yêu thích. Ảnh: @talentless.

Mẫu áo có các màu sắc cơ bản như trắng, đen và nâu. Bên cạnh đó, bạn có thể mặc nó mỗi ngày mà không cần suy nghĩ đến chuyện phối đồ như thế nào.

Tùy vào chất liệu, giá thành của các sản phẩm có chênh lệch. Nhà mốt đang bán áo phông với giá 49 USD và hoodie là 129 USD .

Khẩu trang lạc quan in hoạt hình

Zoran Aragovic - nhà thiết kế người Croatia - là người tạo nên những mẫu khẩu trang in hình cá tính.

Thực tế, mọi ý tưởng cho sản phẩm của anh đều là ngẫu hứng. Nhà thiết kế 39 tuổi chỉ mong có thể lan tỏa thông điệp tích cực đến mọi người.

Nhiều người gọi thiết kế của Zoran Aragovic là khẩu trang lạc quan. Ảnh: The star.

Zoran Aragovic cho rằng phải có tinh thần lạc quan mới vượt qua được dịch bệnh. Vì vậy, anh đã cho ra mắt nhiều mẫu khẩu trang in hình vui nhộn.

Mỗi sản phẩm có giá khoảng 10 USD . Tất cả đều đã được bán hết. Thậm chí, có nhiều người đặt hàng trước để mong có thể sở hữu một chiếc.

Tuy nhiên, chính nhà thiết kế cũng lưu ý rằng thiết kế không phải khẩu trang y tế. Nó chỉ như mẫu phụ kiện giúp mọi người vui vẻ hơn.