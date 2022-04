Vây bắt nhóm nẹt pô, lạng lách trong đêm

Đội CSGT Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã chặn bắt nhóm thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường Hồ Xuân Hương.

Sáng 27/4, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, lập biên bản vi phạm hành chính 9 nam thanh niên, tạm giữ 9 xe máy do liên quan đến việc nẹt pô, lạng lách, đánh võng.

9 xe máy đã được thay đổi kết cấu, phụ tùng, làm lại máy bị tạm giữ. Ảnh: L. Ngân.

Theo chỉ huy Công an TP Đồng Xoài, tối 26/4, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp Công an phường Tân Phú tuần tra, mật phục trên tuyến đường Hồ Xuân Hương phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, có hành vi điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng nên chặn bắt.

Chín người tuổi từ 14-17 (cùng ngụ huyện Đồng Phú) cùng 9 xe máy bị bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ 9 xe máy để xử lý theo quy định của pháp luật, Công an TP Đồng Xoài cũng yêu cầu nhóm thanh, thiếu niên viết cam kết không tham gia các hoạt động gây rối trật tự công cộng, lạng lách, đánh võng, độ xe… nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ huy Công an TP Đồng Xoài cho biết trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5, Đội CSGT Công an TP sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường nội thành.