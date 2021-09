Vây bắt kẻ trốn truy nã trong rừng cao su

Sau 2 tháng trốn truy nã về tội giết người, Hiếu bị cảnh sát và người dân ở Bình Dương bắt giữ trong rừng cao su.

Ngày 28/9, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bàn giao bị can Nguyễn Hoàng Hiếu (29 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, Hiếu bị khởi tố về tội Giết người nhưng bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 7, anh ta bị Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã.

Hiếu bị công an và người dân vây bắt trong rừng cao su. Ảnh: T.K.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên phát hiện Hiếu đang có mặt trên địa bàn nên phối hợp cùng người dân truy bắt.

Khi bỏ chạy, Hiếu lấy trộm xe máy của người dân trong rừng cao su rồi trốn ở xã Bình Mỹ. Tuy nhiên, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ, xử lý Hiếu thêm tội Trộm cắp tài sản.