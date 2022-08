Vay 1,8 tỷ đồng mua nhà chung cư ở tuổi 27

Có trong tay 600 triệu đồng, tôi quyết định mua căn chung cư ở TP.HCM với giá 2,240 tỷ đồng.

Zing chia sẻ trải nghiệm mua nhà của Lê Công Tuấn (sinh năm 1995, TP.HCM)

Tôi mua căn hộ rộng 79 m2, có 3 phòng ngủ, 2 WC ở đường Trịnh Quang Nghị, quận 8, TP.HCM. Tôi mua trực tiếp từ chủ đầu tư với giá 2,240 tỷ đồng .

Thời gian từ lúc quyết định mua đến lúc “chốt đơn” chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Dù vậy, tôi cũng phải cân nhắc nhiều phương án khác nhau. Cuối cùng, tôi chọn vay ngân hàng 1,8 tỷ để mua được căn hộ như ý.

3 lý do để mua chung cư

Trước khi mua chung cư, tôi thuê một căn nhà với giá 10 triệu đồng. Lúc đó, tôi nuôi 12 con chó mèo nên cần một không gian rộng để tiện sinh hoạt. Qua thời gian, tôi chỉ còn nuôi 4 con nên nhận thấy việc bỏ khoảng 10 triệu đồng để thuê nhà là khá lãng phí.

Trong lúc tính phương án thuê một căn phòng nhỏ hơn với giá thuê rẻ hơn, một người bạn hỏi tôi sao không mua nhà luôn để ổn định cuộc sống. Từ đây tôi mới có ý định mua nhà.

Năm 2021 tôi có một thành công nhỏ là tậu được 1 miếng đất ở Đak Lak có giá 600 triệu đồng sau nhiều năm làm việc ở TP.HCM. Tôi không giỏi đầu tư, làm ăn ở mảng bất động sản nên việc mua mảnh đất này là do bố mẹ đề xuất. Tôi tin tưởng tầm nhìn của bố mẹ nên quyết định mua để dành.

Tôi mua căn hộ chung cư 3 phòng ngủ ở quận 8.

Tôi vẫn thích nhà đất hơn chung cư bởi khả năng sinh lời cũng như một số tiện nghi khác. Tuy nhiên, tôi có 3 lý do để mua nhà chung cư.

Thứ nhất, tôi đã thực hiện được kế hoạch có một mảnh đất nhỏ ở quê. Vì thế, việc có một chỗ ở tại TP.HCM là bước tiếp theo nên thực hiện. Việc mua đất ở TP.HCM là bất khả thi với tôi ở thời điểm này. Mẹ tôi là giáo viên, bố làm nông, kinh tế gia đình bình thường. Một miếng đất ở TP.HCM đã có nhà để ở được cũng không thể dưới 5 tỷ đồng . Con số này quá xa tầm với của tôi. Một căn chung cư tầm 2 tỷ đồng là hợp lý nhất.

Thứ hai, tôi không có nhu cầu đầu tư nên việc mua đất Long An, Bình Dương, Đồng Nai… và đợi đất lên giá là không hợp với tôi. Tính cách tôi sống hơi an phận, cần chỗ ở ổn định để an cư lạc nghiệp.

Cuối cùng, tôi xác định mình sẽ ở TP.HCM ít nhất khoảng 30 năm nữa. Với một bài toán cơ bản là mỗi tháng chi 10 triệu đồng để thuê nhà thì sau 30 năm, tôi phải trả khoảng 3,6 tỷ đồng . Thế nên việc mua nhà từ bây giờ giúp tôi vừa có chỗ ở ổn định vừa rẻ hơn so với đi thuê nhà.

Vay 1,8 tỷ đồng

Vào thời điểm mua nhà, tôi có trong tay khoảng 600 triệu đồng. Để mua nhà rồi làm nội thất, tôi phải vay thêm 1,8 tỷ đồng . Tôi nhờ bố mẹ vay ngân hàng ở quê được 1,5 tỷ bằng cách thế chấp sổ đỏ cộng thêm 200 triệu mẹ tôi vay qua lương và 100 triệu mượn bạn bè.

Với khoản tiền vay thế chấp, tôi sẽ trả nợ trong 3 năm, mỗi tháng khoảng 15 triệu tiền lãi. Cuối mỗi năm tôi sẽ phải trả tiền gốc khoảng 500 triệu. Đây là một áp lực rất lớn với tôi.

Hiện tại công việc của tôi khá ổn định. Tôi có thu nhập hàng tháng nhờ công việc chính trong lĩnh vực truyền thông. Tôi cũng đang kinh doanh nhỏ và việc kinh doanh thường tăng trưởng mạnh vào giai đoạn cuối năm. Nếu có thêm chút may mắn và cuộc sống không có biến động gì, tôi xác định mình vẫn có thể hoàn thành việc trả nợ đúng lịch.

Tôi vay 1,8 tỷ đồng để mua nhà, dự định trả trong 3 năm.

Nếu như có biến cố gì xảy ra, tôi vẫn còn miếng đất ở quê để có thể xoay xở. Tôi biết mình đang khá liều với khoản vay này nhưng cũng đã xác định đường lui nếu mọi thứ không đi đúng hướng.

Bố mẹ mong muốn tôi bán đất để bớt áp lực trả nợ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tôi mượn nợ nhiều nên muốn trải nghiệm trước để biết giới hạn của bản thân đến đâu.

Trong suốt nhiều năm qua, tôi không có động lực để tiết kiệm. Công việc của tôi khá ổn nên việc chi tiêu cũng rất thoải mái. Tôi sẵn sàng mua những thứ bản thân muốn dù nhìn giá đôi khi cũng giật mình.

“Áp lực tạo nên kim cương” - tôi muốn dựa vào câu nói này để cố gắng tích luỹ hơn là sống thoải mái, phung phí như nhiều năm qua. Có áp lực vẫn tốt hơn là không có, nhất là với người trẻ như tôi.

Dẫu vậy, nợ nần vẫn là cảm giác không hề dễ chịu. Do đó, khi chấp nhận vay tiền, bạn cần xác định mình sẽ phải làm việc chăm chỉ và chi tiêu thắt lưng buộc bụng hơn nhiều.

Mất 20 triệu tiền cọc

Khi đã xác định ngân sách chỉ nằm trong khoảng 2 tỷ đồng , tôi khoanh vùng và đi xem những dự án hợp túi tiền.

Lần đầu mua nhà, tôi cũng không tránh khỏi việc lo lắng và thiếu sót. Điều tôi quan tâm nhất ở 1 căn nhà chính là cảm giác thoải mái, ấm cúng khi ở bởi nó sẽ gắn bó với tôi hàng chục năm trời.

Dĩ nhiên việc tham khảo chủ đầu tư, giấy tờ pháp lý là điều bắt buộc phải có. Một điều tôi cũng rất quan tâm chính là diện tích và ánh sáng. Tôi thích các căn hộ có diện tích rộng, ít nhất là 70 m2 để có thể sinh hoạt thoải mái. Các căn hộ tôi đến xem đều là căn góc nên các phòng ngủ đều có cửa sổ.

Tôi thích một căn hộ rộng rãi với nhiều ánh sáng.

Ban đầu tôi đến xem một căn ở quận 8, diện tích rộng, nhiều ánh sáng nhưng lại ở tầng cao nhất của chung cư nên tôi không chọn. Căn thứ 2 tôi xem ở TP Thủ Đức, rộng 86 m2, ánh sáng tốt nhưng giá cao hơn nhiều so với khả năng nên tôi quyết định đi xem căn thứ 3. Với căn này, giá 2,240 triệu là phù hợp với túi tiền của tôi. Diện tích, ánh sáng, các dịch vụ tiện ích của chung cư cũng là lý do để tôi đặt bút kí hợp đồng mua bán.

Dù chỉ xem 3 căn và chốt nhanh chọn lẹ, hiện tại tôi hài lòng với căn nhà mới.

Trong quá trình mua nhà, tôi đã bị mất 20 triệu đồng vì gặp phải công ty bất động sản không uy tín.

Đó là lúc tôi xem căn nhà số 3 và quyết định sẽ đặt cọc rồi gom tiền để mua nhà. Trong hợp đồng cọc có ghi rõ thời gian cọc lần một và thời gian thanh toán số tiền còn lại.

Tôi mất 20 triệu tiền cọc trong quá trình mua nhà.

Lần đầu, tôi đã cọc 20 triệu đồng. Thế nhưng đến thời điểm ra ngân hàng thanh toán gần 2,3 tỷ đồng còn lại và đi công chứng giấy tờ, họ bất ngờ bắt tôi làm hợp đồng cọc mới.

Trong đó tôi phải đóng tiền cọc lần 2 là 1,1 tỷ đồng để chủ nhà trả tiền ngân hàng, rút hợp đồng mua bán mà họ đã cầm cố ở ngân hàng ra. Đáng nói, cả bên công ty bất động sản và chủ nhà đều cho rằng việc tôi đóng cọc hơn 1 tỷ đồng mà chỉ có giấy tờ nhận cọc (không công chứng) là chuyện bình thường, dù họ đang làm sai so với hợp đồng ban đầu.

Trong hoàn cảnh này, cả chủ nhà và bên công ty đó đều muốn được lợi, nhưng lại không cho tôi niềm tin về sự uy tín.

Nhà tôi đơn giản, ấm cúng.

Tôi đã bỏ cọc 20 triệu đồng thay vì tiếp tục mua bởi suy nghĩ có khi, số tiền mình mất có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Sau đó, tìm hiểu trên website của chủ đầu tư và biết họ còn vài căn chưa bán. Tôi liên hệ trong buổi chiều và được dẫn đến xem căn hộ. Tôi bất ngờ vì căn này dù nằm ở block khác nhưng giao diện giống 100% so với căn tôi định mua, thậm chí giá còn rẻ hơn 40 triệu đồng và có view đẹp hơn.

Tôi nghĩ khi mua nhà, nếu có bất cứ lăn tăn nào trong giao dịch, hãy tạm ngưng lại để tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến đến bước tiếp theo.