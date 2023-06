Vàng trong nước bật tăng sau tin Mỹ gia hạn nợ công

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh tới 300.000 đồng phiên giao dịch sáng nay. Vàng miếng hiện niêm yết quanh vùng 67 triệu/lượng; vàng nhẫn tiến sát hơn đến mốc 57 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng, đặc biệt với mặt hàng vàng nhẫn 24K 99,99%. Ảnh: T.L.

Ngay sau thông tin Hạ viện và Thương viện của Mỹ đã thông qua việc gia hạn nợ công, giá vàng thế giới giao ngay bật tăng mạnh, hiện giao dịch tại vùng 1.977 USD /ounce. So với mức giá thấp nhất trong đêm qua là 1.950 USD /ounce, giá vàng thế giới đã tăng 27 USD .

Tạp chí Phố Wall cũng đưa tin Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào giữa tháng 6/2023. Nhiều nhà đầu tư suy đoán đồng USD sẽ suy giảm giá trị trong thời gian tới, nên bán tháo làm đồng tiền này giảm giá trên diện rộng. Diễn biến này giúp giá vàng thế giới có thêm điều kiện để đi lên.

Chính phản ứng tích cực này đã làm giá vàng trong nước trở lại xu hướng tăng phiên hôm nay, đặc biệt là giá vàng nhẫn 24K 99,99%.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 66,45 - 67,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 50.000 đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. So sánh cùng giờ giao dịch cách đây 1 tuần, giá vàng miếng tại SJC đã tăng 200.000 đồng (bán); nhưng do chênh lệch giá mua - bán nên vẫn khiến người mua vàng phải nhận khoản lỗ 600.000 đồng.

Với giá vàng miếng do Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết hôm nay, phổ biến ở 66,5 - 67,05 triệu/lượng, hiện đi ngang so với ngày 1/6. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện niêm yết giá vàng miếng ở 66,4 - 67 triệu/lượng, cũng đi ngang ở chiều mua và chiều bán.

Tại nhóm doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Vàng Mi Hồng hay VietAGold… giá bán ra vàng miếng hiện dao động quanh vùng 67 triệu/lượng, tăng nhiều nhất 150.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Ở chiều mua vào, mức giá được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến hiện nay là 66,4 triệu đồng/lượng hiện tăng nhiều nhất khoảng 100.000 đồng.

Cùng ghi nhận diễn biến tích cực kể trên, giá vàng nhẫn 24K (99,99%) trong nước hôm nay đã tăng mạnh trở lại sau phiên đi ngang hoặc tăng nhẹ nhiều ngày liên tiếp, hiện tiến gần về vùng 57 triệu/lượng.

Trong đó, SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ ở 55,7 - 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức tăng của mặt hàng này ghi nhận được là 150.000 đồng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện neo tại vùng 55,7 - 56,75 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn tăng 100.000-200.000 đồng (mua - bán), hiện niêm yết ở 55,7 - 56,8 triệu/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long hiện tăng 140.000 đồng cả hai chiều để trở lại mức 55,66 - 56,56 triệu/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 24K 99,99 tại Tập đoàn Phú Quý hiện phổ biến được mua vào ở 55,75 triệu/lượng và bán ra ở 56,6 triệu đồng, đi ngang ở chiều mua vào và bán ra. Với mặt hàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI đã bật tăng 300.000-200.000 đồng (mua - bán) hiện neo tại vùng 55,35 - 56,4 triệu đồng/lượng.