Vẫn xử lý phó công an phường đánh phụ nữ dù 2 bên hòa giải

Lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết dù 2 bên đã đồng ý hòa giải, đơn vị này vẫn điều tra, xử lý phó công an phường Sông Bằng theo mức độ vi phạm.

Trao đổi với Zing sáng 4/5 về vụ phó trưởng Công an phường Sông Bằng đánh phụ nữ ở tiệm cắt tóc, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng cho biết sẽ xử lý nghiêm.

"Hành vi của phó trưởng Công an phường Sông Bằng sai đến đâu, xử lý đến đó, không lăn tăn", lãnh đạo Công an TP Cao Bằng nói và xác nhận việc xử lý sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định hòa giải của phía bị hại.

Người mặc quần áo trắng là Phó công an phường Sông Bằng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một vị bác sĩ tên Nam với cô gái tên M.K. Tối 28/4, chị K. cùng bạn trai tên N. đến tiệm cắt tóc của anh Đ.K. ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng.

Sau đó, phó công an phường Sông Bằng cùng 2 người khác đi ôtô đến tiệm cắt tóc. Tại đây, vị phó trưởng công an phường yêu cầu một người mặc trang phục cảnh sát bắt giữ anh N.

Khi chị M.K. phản ứng về việc bạn trai bị bắt giữ lúc nửa đêm, phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã tát 2 cái vào mặt người phụ nữ. Sau khi cãi vã, giằng co, nhóm của phó trưởng Công an phường Sông Bằng rời đi khi công an sở tại đến tiệm cắt tóc.

Sau khi sự việc xảy ra, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đã đình chỉ công tác đối với vị phó công an phường để xác minh làm rõ vụ việc.

Theo chỉ huy Công an phường Đề Thám, 2 bên sau đó đã đồng ý giảng hòa.

Theo dõi vụ việc, tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, nhận định hành vi của vị phó trưởng công an phường có dấu hiệu của tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Ông Cường phân tích tội Bắt người trái pháp luật cấu thành tội phạm kể từ khi người thực hiện hành vi phạm tội đe dọa, uy hiếp tinh thần, sử dụng vũ lực để ép buộc nạn nhân ra khỏi nơi cư trú, nơi làm việc của họ hoặc có những hành vi khác xâm phạm thân thể, tước bỏ quyền tự do về thân thể của công dân trái pháp luật.

"Tội danh này không bắt buộc người phạm tội phải bắt được, giữ được nạn nhân. Hành vi bắt, giữ người trái pháp luật cũng không đòi hỏi là phải đưa nạn nhân rời khỏi nơi cư trú, nơi làm việc hoặc bắt giữ trong thời gian bao lâu", tiến sĩ Cường nói và cho biết khung hình phạt đối với tội danh này là từ 2 đến 7 năm tù.