Vận đen của Trần Phi Vũ

Bộ phim "Đãi vàng" của Trần Phi Vũ bị hoãn chiếu ngay trước ngày lên sóng. Con đường chứng minh tài năng của quý tử nhà đạo diễn Trần Khải Ca còn nhiều khó khăn.

Ngày 21/12, QQ đưa tin bộ phim Đãi vàng, nằm trong series Rạp hát sương mù do Trần Phi Vũ và Liêu Phàm đóng chính hoãn chiếu ngay trước ngày phát sóng. QQ đánh giá sự nghiệp của nam diễn viên 2000 gian nan, liên tục bỏ lỡ các cơ hội tốt để bật lên.

Liên tiếp các dự án bị hoãn

Bộ phim Đãi vàng dự định lên sóng ngày 21/12. Tuy nhiên, trước ngày phát sóng, phim được thông báo hoãn chiếu không thời hạn. Thông tin khiến người hâm mộ của Trần Phi Vũ tiếc nuối. Nhất là trong hoàn cảnh series Rạp hát sương mù đang tạo tiếng vang tốt sau thành công của phim Ai là hung thủ.

Trong Đãi vàng, Trần Phi Vũ vào vai thanh niên Trần Bảo Kim quyết tâm trở thành người đào vàng để đi tìm người anh trai mất tích. Trong quá trình này, cậu khám phá ra nhiều bí mật và phải trốn tránh sự truy đuổi của những kẻ côn đồ. Các manh mối còn đẩy Trần Bảo Kim đến một nơi bị miêu tả là chưa ai có thể sống sót trở về.

Theo QQ, để tham gia dự án Đãi vàng, Trần Phi Vũ phải chịu vất vả vì điều kiện quay phim hạn chế. Nhân vật Trần Bảo Kim với tạo hình chật vật cũng khác biệt các vai diễn trước đó của Trần Phi Vũ. Anh còn được hợp tác với ảnh đế Liêu Phàm. Tuy nhiên, dự án đáng mong đợi này chưa thể lên sóng.

Trần Phi Vũ với hình ảnh bụi bặm, chật vật trong phim mới Đãi vàng. Ảnh: Sina, Weibo.

Trước Đãi vàng, Trần Phi Vũ cũng có dự án khác bị hoãn chiếu vô thời hạn là Hạo y hành. Đây là dự án được chú ý nhất của thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ vì quy tụ hai diễn viên chính nổi tiếng là Trần Phi Vũ và La Vân Hi. Trong đó, La Vân Hi nổi lên từ phim Hương mật tựa khói sương.

Sina đánh giá nhìn từ thành công của các bộ phim đam mỹ khác như Trấn hồn, Trần tình lệnh, đã giúp Chu Nhất Long, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn lên thành ngôi sao hạng A, Trần Phi Vũ từng hy vọng đây là tác phẩm giúp anh đổi đời.

Thực tế, vì để quảng bá bộ phim, Trần Phi Vũ và La Vân Hi có nhiều cử chỉ thân mật trên phim trường. Họ cũng thể hiện sự thân thiết trên mạng xã hội hay khi tham dự sự kiện. Nhờ đó, Hạo y hành có lượng người hâm mộ hùng hậu, hơn hẳn các dự án đam mỹ chuyển thể khác. Tác phẩm cũng được đánh giá là có khả năng tạo sự bùng nổ danh tiếng khi phát sóng.

Trước đó, Trần Phi Vũ đóng cặp với bạn diễn nữ ăn ý trong Bí quả, Tương dạ... Anh chấp nhận đóng dòng phim đam mỹ nhiều rủi ro để lấy cơ hội bật lên. Song, dự định của nam diễn viên không thể trở thành sự thật vì vướng lệnh cấm từ cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc. Hiện tại, dự án vẫn xếp kho và chưa có kế hoạch thay đổi nội dung hay tìm cách để được lên sóng.

Không chỉ gặp khó khăn trong phim ảnh, trước đó Trần Phi Vũ còn tham gia show giải trí Nghĩ cách đi ba! nhưng chương trình vướng phải lệnh hạn chế trẻ em tham gia nên không thể chiếu tại Trung Quốc mà phải phát sóng trên các trang mạng nước ngoài. Tại quốc nội, show giải trí này không gây tiếng vang.

QQ bình luận trước đó các chương trình có thiếu nhi tham gia như Bố đã về rồi, Bố ơi mình đi đâu thế, Let me go Baby rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Đặc biệt hình ảnh chàng thiếu niên trẻ chưa lập gia đình gặp khó khăn khi chăm sóc trẻ em nhận được phản ứng tích cực. Trần Phi Vũ cũng muốn dựa vào chương trình tương tự để tạo thiện cảm, nhưng show của anh vướng lệnh cấm.

Theo QQ, thực tế các dự án của Trần Phi Vũ đều có tính xu hướng, dễ dàng khiến danh tiếng của tài tử trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, vận may chưa mỉm cười với anh khi liên tiếp các phim bị hoãn chiếu.

Khó khăn vì định kiến

Theo QQ, Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn lớn Trần Khải Ca và mỹ nhân cổ trang Trần Hồng. Tài tử có bệ đỡ nghệ thuật nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, xuất thân cũng là cản trở lớn với Trần Phi Vũ.

Ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì danh con ông cháu cha. Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Trong một lần lên nhận giải thưởng, Trần Phi Vũ bày tỏ mong muốn vượt qua cái bóng của cha mình: "Tôi hy vọng ngày nào đó, mọi người nói đây là bố của Trần Phi Vũ, chứ không phải gọi tôi là con trai Trần Khải Ca".

Sau đó, Trần Phi Vũ cố gắng chạy theo các đề tài xu hướng như phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, phim phá án, bí ẩn, song các dự án của anh đều gặp khó khăn khi lên sóng.

Liên tiếp các dự án nghệ thuật bị hoãn lên sóng khiến danh tiếng Trần Phi Vũ tụt dốc. Ảnh: Sina, QQ.

Do đó, từ năm 2019 đến nay Trần Phi Vũ chưa có tác phẩm mới nào ra mắt. Trước đó, các phim của nam diễn trẻ mới ở mức có tiếng vang, chưa bộ nào thực sự bùng nổ, gây ấn tượng mạnh. Con đường chinh phục khán giả, khẳng định bản thân của anh vẫn còn dài.

Sina nhận định dù bộ phim Hạo y hành của Trần Phi Vũ được phát sóng, anh cũng bị tiếng đi lên từ dòng phim đam mỹ, vốn không được đánh giá cao về chất lượng. Phim đam mỹ bị coi là con đường tắt không được các nhà làm phim chính thống công nhận.

Ngoài ra, theo Sina, Trần Phi Vũ chưa tìm được hình tượng phù hợp với bản thân. Nam diễn viên có phong cách khá giống Ngô Diệc Phàm. Anh bị cho là cố tình bắt chước đàn anh để gây chú ý.

Một lần khác, Trần Phi Vũ vô tình nhấn like tin tức tiêu cực về Vương Nhất Bác, anh bị người hâm mộ của ngôi sao Trần tình lệnh chỉ trích thậm tệ, cho rằng Trần Phi Vũ muốn lợi dụng tên tuổi của Vương Nhất Bác.

Theo QQ, điều Trần Phi Vũ cần hiện tại là một dự án phim thành công để ghi dấu ấn tên tuổi, thu hút lượng người hâm mộ. Có xuất phát điểm tốt, nam diễn viên vẫn đang thua kém danh tiếng so với bạn bè cùng trang lứa như Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, Vương Nhất Bác.