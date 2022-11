Vận chuyển thuê gần 2 kg ma túy để lấy 1,5 triệu đồng

Trần Văn Khiết bị công an bắt giữ khi vận chuyển thuê 2 bọc ma túy cho một phụ nữ để lấy tiền công 1,5 triệu đồng.

Rạng sáng 18/11 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Trạm CSGT Tân Lạc, Công an xã Nhân Mỹ (Tân Lạc), Đội Cảnh sát 113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang Trần Văn Khiết (SN 1997, HKTT tại xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, Nam Định; chỗ ở hiện nay TP Ninh Bình) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine dạng đá có tổng trọng lượng gần 2 kg cùng một số tang vật có liên quan.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Trần Văn Khiết khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một phụ nữ không quen biết từ Hòa Bình về Ninh Bình với tiền công là 1,5 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.