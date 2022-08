Vai diễn 'phi công trẻ' của Bình An bị khán giả chê

Trong phim truyền hình mới, Bình An vào vai "phi công trẻ", có mối quan hệ tình cảm với sếp nữ nhằm mục đích thăng tiến.

Nhân vật Quân (Bình An đóng) trong Gara hạnh phúc đang nhận được luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Quân có người yêu là Sơn Ca (Quỳnh Kool đảm nhận). Đôi trẻ gắn bó nhiều năm và đã tính đến chuyện kết hôn.

Khán giả "ném đá" nhân vật

Tuy nhiên, Quân và Sơn Ca đều chưa vững về kinh tế. Sơn Ca có hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông nội. Cô làm việc tại một gara để trang trải cuộc sống, chăm sóc ông.

Cũng bởi muốn thăng tiến công việc, Quân ngoại tình, chấp nhận làm "phi công trẻ" của sếp nữ tên Cẩm Khê (Diễm Hương đóng). Khi bị đồng nghiệp soi mói, lo lắng lộ chuyện, Quân có ý định chấm dứt mối quan hệ sai trái. Nhưng nhân tình lập tức đe dọa: "Cậu đừng quên những gì cậu có ngày hôm nay là do tôi cho. Nếu không có tôi, cậu không có gì hết. Hãy nhớ rằng tôi đang ban ơn cho cậu".

Đồng thời, để tránh rắc rối tại công ty, Cẩm Khê chủ động công khai với nhân viên chuyện hẹn hò Quân. Cứ như vậy, Quân lén lút tiếp tục qua lại với Cẩm Khê và vẫn yêu Sơn Ca.

Về phía Sơn Ca, cô dần nhận ra những dấu hiệu bất thường từ bạn trai và tỏ vẻ nghi ngờ. Song sau mỗi lần tranh luận, cô lại bị Quân thuyết phục và tiếp tục tin tưởng anh. Quân nói với Sơn Ca mọi việc anh làm đều vì tương lai của hai người.

Bình An và Quỳnh Kool vào vai người yêu trong phim.

Trên fanpage phim, nhân vật Quân bị khán giả "ném đá". Nhiều ý kiến bình luận gay gắt, cho rằng không thể chấp nhận tính cách nhân vật. "Nhìn mặt đã thấy hãm", "Ghét thể loại đàn ông cặp kè vì danh lợi", "Mong Sơn Ca sớm nhìn ra bộ mặt giả tạo của bạn trai", "Quả báo sẽ đến sớm thôi", "Đàn ông hèn"... là một số trong hàng trăm bình luận.

Ngoài ra, một lý do khác khiến vai diễn này gây tranh luận là nhân vật Tùng của Bình An trong phim Những cô gái trong thành phố từng mang màu sắc tương tự. Nhân vật Tùng khi đó cũng cặp kè phụ nữ lớn tuổi vì tiền tài. Một bộ phận người xem nhầm lẫn giữa phim và đời, quay sang chỉ trích diễn viên Bình An.

Bình An cho biết dù đã lường trước phản ứng, anh vẫn bị tác động bởi dư luận trái chiều, buồn khi khán giả không phân biệt rõ ràng giữa vai diễn và đời thực. "Phim là phim và đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cả cuộc đời của mình như vậy. Thứ cảm xúc đó rất tệ", Bình An chia sẻ.

Diễn xuất chưa ấn tượng

Sau 8 tập phim lên sóng, diễn xuất của Bình An trong vai Quân được nhận xét ở mức tròn trịa. Chưa có phân cảnh nào - kết hợp với Diễm Hương hoặc Quỳnh Kool - bị chê gồng hay quá gượng gạo.

Tuy nhiên, bấy nhiêu chưa đủ để tạo nên điểm sáng diễn xuất. Cũng như một số vai diễn trước, Bình An còn bị hạn chế trong cách thể hiện biểu cảm gương mặt, ánh mắt. Trong nhiều tình huống, nam diễn viên tận dụng biểu cảm nhăn mặt một màu. Chính vì vậy, màu sắc nhân vật cũng như những đấu tranh nội tâm của Quân chưa được bộc lộ rõ.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bình luận Bình Anh và Quỳnh Kool chưa có được "chemistry" (sự ăn ý) tốt khi vào vai người yêu. Dù với nhân vật nữ chính lần này, Quỳnh Kool có sự tiến bộ, bước đầu làm mới được hình ảnh sau loạt vai diễn bị đóng khung. Quỳnh Kool được tạo hình thành cô gái cá tính, mạnh mẽ, thẳng thắn và có chút bụi bặm - trái ngược hình mẫu tiểu thư trước đây.

Theo logic kịch bản, sau này nhân vật Sơn Ca nhiều khả năng sẽ thành đôi với Khải (Bảo Anh đóng), chủ gara. Hiện tại, giữa hai nhân vật cũng chưa cho thấy bất cứ sự kết nối nào về mặt tình cảm. Diễn xuất của Bảo Anh đôi lúc bị gồng, chưa ấn tượng.

Nhân vật của Duy Hưng có màu sắc hài.

Trong Gara hạnh phúc, một nhân vật khác cũng đang được chú ý là Trung (Duy Hưng đảm nhận). Đây là tuyến vai hài, mang đến tiếng cười cho khán giả. Trung thuộc tuýp đàn ông tốt bụng nhưng lắm lời, hay cợt nhả, bỗ bã. Tự nhận là “phó lãnh đạo” tại gara song Trung lại đặc biệt sợ gà, thường xuyên bị nhân việt trêu ghẹo đến phát khóc.

Không thể phủ nhận Duy Hưng có duyên khi diễn nét hài, tạo cảm giác tự nhiên, đời thường. Ở vài tập đầu, nhân vật được khen thú vị với giọng thoại nhấn nhá đặc trưng, diễn xuất linh hoạt. Tuy nhiên, trong những tập phim gần đây, các tình huống hài của tuyến này xuất hiện tương đối nhiều, khiến một bộ phận người xem không còn hào hứng.

Theo nhiều ý kiến, ê-kíp phim nên tiết chế cảnh hài, tránh rơi vào tình trạng lạm dụng dẫn đến lố hoặc thậm chí có thể gây nhàm chán. Đây là lỗi một vài phim truyền hình Việt từng mắc phải trước đây.