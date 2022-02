Vai diễn kinh dị để đời của các ngôi sao

Theo Slash Film, nhiều ngôi sao bỏ túi vai diễn để đời nhờ đóng phim kinh dị. Số khác bị chết vai, sợ hãi với tạo hình của chính mình.

Phim kinh dị thường để lại ám ảnh cho khán giả. The Exorcist khiến người xem khiếp sợ cầu thang, Jaws làm khán giả sợ hãi mỗi khi muốn đặt chân đến biển...

Chính diễn viên trên phim trường cũng nhiều lần gặp vấn đề với những tác phẩm từng tham gia. Đôi khi đó là sợ hãi với vai diễn của chính mình, gặp chấn thương nghiêm trọng trên trường quay, không thể thoát khỏi vai diễn để đời...

Vera Farmiga cảm thấy bị ám ảnh sau The Conjuring

Vera Farmiga được biết đến với vai người trừ tà Lorraine Warren trong loạt phim Conjuring. Sau khi đảm nhận vai diễn, cô tuyên bố bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều không thể giải thích được. Những thứ rùng rợn liên tục xảy ra trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Farmiga cho biết cô đã mở lòng với thế giới tâm linh trong bộ phim đầu tiên của loạt Conjuring. Kết quả là những điều kỳ lạ liên tục xảy ra. Dấu móng vuốt của Rogue xuất hiện quanh nhà, cuộn giấy vệ sinh và cả trên màn hình máy tính, đôi khi là trên người của cô. Nữ diễn viên cũng liên tục giật mình lúc 3-4h sáng.

Vera Farmiga trong vai Lorraine Warren của vũ trụ Conjuring. Ảnh: Warner Bros..

Robert Englund sẽ luôn là Freddy Krueger

Vai diễn Freddy Krueger được xếp vào hàng kinh điển trong các tác phẩm kinh dị. Robert Englund đặt nền móng cho kẻ giết người trầm lặng, khiến những diễn viên sau này bị lu mờ.

Tính đến tháng 1 năm nay, Englund tham gia tổng cộng hơn 168 bộ phim (số liệu của iMDb), nhưng người xem nhớ nhất về nam diễn viên là vai Freddy Krueger của Freddy's Nightmares.

Robert Englund để lại ác mộng cho người xem. Ảnh: New Line Cinema.

Dù tham gia bất kỳ bộ phim nào, Englund vẫn được gọi là “diễn viên đóng vai Freddy Krueger”. Nhiều người quên rằng ông là diễn viên được đào tạo bài bản, từng xuất hiện trong nhiều dự án như Phantom of the Opera, Charlie's Angels…

Theo Slash Film, Freddy Krueger có sức ảnh hưởng đến fandom kinh dị và văn hóa đại chúng. Nhiều quảng cáo, chương trình tạp kỹ ăn theo nhân vật đã ra đời.

"Sự ảnh hưởng của nhân vật giúp Englund tạo nên sự nghiệp lừng lẫy và xứng đáng. Chúng ta cũng không thể phủ nhận những màn trình diễn khác gắn chặt vào nam diễn viên", nhà phê bình Matt Donato viết.

Max von Sydow chết vai linh mục già

Để đóng vai mục sư trừ tà trong The Exorcist, Max von Sydow phải mất 3-4,5 tiếng để hóa thân thành Cha Merrin 74 tuổi, trong khi nam diễn viên lúc đó chỉ 44 tuổi.

Do sử dụng nhiều lớp trang điểm, Max von Sydow phải thực hiện biểu cảm đa dạng để nhân vật không bị đơ cứng. Kết quả, nam diễn viên được đề cử giải Quả cầu Vàng nhờ vào vai diễn trong phim kinh dị.

Đó là giải Quả cầu Vàng thứ hai cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của Max von Sydow. Việc hóa trang thành công trong The Exorcist khiến các nhà làm phim tin rằng nam diễn viên thực sự bước qua tuổi 70.

Max von Sydow chật vật tìm cơ hội sau vai diễn linh mục 74 tuổi. Ảnh: Warner Bros..

Trong cuộc phỏng vấn với Slash Film, Max von Sydow cho biết các hãng phim miễn cưỡng thuê ông vì vai diễn Cha Merrin quá nổi tiếng. Dù trước đó, nam diễn viên đã thành công ở Thụy Điển sau bộ phim chuyển thể William Peter Blatty.

Nam diễn viên không có vai chính trong bộ phim Mỹ khác cho đến The Ultimate Warrior, sau đó là vai linh mục già trong The Exorcist II: The Heretic (1976), Ming the Merciless trong Flash Gordon (1980) và kẻ thù của James Bond trong Never Say Never Again (1986)...

Nhìn lại sự nghiệp, ngôi sao người Thụy Điển vẫn nổi tiếng nhất với vai Cha Merrin trong The Exorcist (1971). Ông mất thời gian dài bị chết vai và phải chật vật tìm chỗ đứng ở kinh đô điện ảnh.

Bill Skarsgård sợ hãi vai diễn hề ma

Sau Tim Curry, Bill Skarsgård là người thứ hai thể hiện vai chú hề Pennywise - một thực thể ma quỷ xuyên không gian cổ đại, rình rập những đứa trẻ sau mỗi 27 năm.

Theo Slash Film, ngôi sao người Thụy Điển đã nắm bắt xuất sắc tâm lý của nhân vật bước ra từ những trang tiểu thuyết kinh dị It của Stephen King. Trước đó, Tim Curry khiến khán giả thập niên 1990 sợ sệt. Sau nhiều năm, màn trình diễn của Skarsgård đã nâng tầm mức độ đáng sợ cho nhân vật.

Trong It, nam diễn viên cật lực tái tạo nụ cười ma quái của Pennywise. Anh sau đó tạo nét riêng cho nhân vật, thực hiện hiệu ứng di chuyển một bên mắt khiến nhiều người nghĩ rằng đây là sản phẩm của CGI.

Bill Skarsgård sợ hãi với vai diễn của chính mình trong It. Ảnh: Warner Bros..

Trong quá trình kết nối với nhân vật Pennywise, Skarsgård cảm thấy bị cô lập với bạn diễn. Những người xung quanh sợ sệt sau khi nam diễn viên mặc hoàn chỉnh bộ trang phục chú hề ma quái.

Vai diễn cũng đã thay đổi Skarsgård mãi mãi. Hoàn thành xuất sắc vai diễn nhưng nam diễn viên cho rằng anh thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ được bộ trang phục đáng sợ. Anh sợ hãi với nhân vật của chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly, Skarsgård tiết lộ rằng hình ảnh hề ma quái ám ảnh anh ngay cả trong mơ. Đôi khi, anh bị đánh thức bởi những hình ảnh đáng sợ của Pennywise và không muốn điều đó tái diễn.

Diễn viên bị thương nặng khi quay The Exorcist

The Exorcist là một trong những bộ phim đáng sợ nhất mọi thời đại. Lý do là William Friedkin đã lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thực và thực hiện bộ phim bằng hình thức cực đoan, thách thức tâm lý và sức chịu đựng về thể xác của dàn diễn viên.

Ellen Burstyn cho biết cô bị chấn thương lưng nghiêm trọng và phải dùng nạng trong suốt thời gian quay. Trên phim trường, nữ diễn viên được lắp đặt hệ thống có dây kéo để cô lùi lại, văng khắp phòng sau khi cô bị Regan (Linda Blair) tát vào mặt.

Tuy được đặt đệm sau lưng nhưng việc bị bộ phận kỹ thuật kéo quá mạnh khiến nữ diễn viên bị thương. Tai nạn phim trường ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của cô. Sau khi phim kết thúc, đạo diễn Friedkin không xin lỗi Ellen Burstyn và phủ nhận việc làm khó các diễn viên.

Linda Blair bị thương khi diễn cảnh kinh điển. Ảnh: Warner Bros..

Điều tương tự đã xảy ra với Linda Blair. Trong một cảnh phim, nhân vật Regan hét lời tục tĩu với những ai bước vào căn phòng. Để thực hiện cảnh quay, Blair bị buộc lại để cơ thể cô tạo ra những động tác thiếu tự nhiên.

Trong cuộc trò chuyện về những bộ phim bị nguyền rủa trên Shudder, Linda Blair cho biết dây buộc thời điểm đó bị lỏng. Nữ diễn viên bị đập vào lưng trong đau đớn. “Lúc đó tôi đau đớn đến độ phát khóc. Họ nghĩ tôi đang nhập vai nhưng thực tế tôi đang khóc và xin dừng lại”, Blair nói.

Trong chương trình, Linda Blair tiết lộ cô bị gãy xương sống dưới nhưng không được đưa đến bệnh viện. Sau nhiều năm, lưng của nữ diễn viên chưa bao giờ trở lại như cũ.