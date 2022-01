Vai diễn ấn tượng của các minh tinh Hàn

Han So Hee trong My Name: Yoon Ji Woo (Han So Hee) sống một cuộc đời bất hạnh. Sau khi cha bị sát hại trong lúc trốn truy nã, cô đã lập lời thề bằng mọi giá sẽ trả thù. Cô dùng danh tính giả để gia nhập lực lượng cảnh sát nhằm tiếp tục điều tra và nhanh chóng phát hiện ra bí mật đớn đau. My Name đánh dấu bước đột phá của Han So Hee khi hóa thân thành một đả nữ gai góc.