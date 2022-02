Va chạm với xe hạng nặng 130 tấn, ôtô bán tải bị vò nát

Trời tối cùng thời tiết xấu, ôtô bán tải đi vào điểm khuất và bị xe chuyên dụng nặng 130 tấn đè qua. Cơ quan chức năng xác định một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng.

Sáng 21/2, cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khai trường của Công ty CP than Cao Sơn thuộc phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.

Ôtô nhãn hiệu Ford Range bị xe tải 130 tấn đè qua. Ảnh: Đất Quảng Ninh.

Tối 20/2, ôtô bán tải nhãn hiệu Ford Ranger biển Quảng Ninh đi vào khai trường, trên xe có 3 người gồm ông Đ.V.K., N.Đ.T. đều trú Thái Bình và N.T.T. (người địa phương).

Do trời tối, thời tiết mưa to và đường trơn, xe bán tải chạy vào điểm mù và bị bánh xe tải hạng nặng 130-136 tấn HD942 (chưa rõ thông tin lái xe) chuyên dùng chở than của Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tại Trung Nghĩa đè qua.

Hậu quả, chiếc xe bán tải bị vò nát, biến dạng hoàn toàn. Ông K. tử vong ngay tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe tải trong vụ tai nạn là xe chuyên dụng khai thác mỏ có chiều dài 11 mét, rộng 6 mét, cao hơn 5 mét. Riêng bánh của xe tải này có đường kính hơn 2 mét, trọng tải xe 130-136 tấn.

Một cán bộ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ tai nạn nằm trên tuyến đường nội bộ chuyên dùng của công ty CP than Cao Sơn. Sau khi sự việc xảy ra Công an TP Cẩm Phả đã cử lực lượng đến điều tra và bảo vệ hiện trường.