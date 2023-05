Va chạm bé trai 4 tuổi, người phụ nữ bị đôi vợ chồng hành hung

Công an xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng, đang tiếp tục củng cố, xác minh vụ người phụ nữ đi xe máy bị 2 vợ chồng hành hung.

Người phụ nữ điều khiển xe máy va chạm với bé trai. Ảnh: Chụp từ clip. Ngày 12/5, Công an xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, có báo cáo về vụ 2 vợ chồng đánh nữ tài xế xe máy sau khi người này va chạm vào bé trai trên đường. Theo nội dung báo cáo, chiều 11/5, chị P. điều khiển xe máy xảy ra va chạm với bé trai 4 tuổi. Lúc này, anh K. và chị T. (bố mẹ cháu bé) có hành vi lao vào hành hung chị P. Nhà chức trách cho biết bé trai đang được điều trị tại bệnh viện, tình hình sức khỏe tỉnh táo. Chị P. đã khám tại bệnh viện, hiện nghỉ ngơi tại nhà. Công an địa phương cũng cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ hành vi của vợ chồng anh K. hành hung chị P. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh người đàn ông đang dắt con trai sang đường. Trong ít phút lơ là, bé trai bất ngờ lao qua đường và xảy ra va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển khiến 2 bên ngã ra. Bố bé trai sau khi bế con lên đã xông vào đánh người phụ nữ đi xe máy. Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân tới can ngăn.