V xuất hiện sau clip hẹn hò Jennie chấn động Kpop

Ngày 21/5, Naver đưa tin thành viên nhóm nhạc BTS, nam ca sĩ V xuất hiện tại Paris, Pháp với trang phục thời thượng. Trước đó, V (tên thật là Kim Taehyung) bị lộ ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ Jennie (BlackPink).

Ngày 18/5, khoảnh khắc Jennie và V nắm tay đi dạo, theo sau là trợ lý của hai nghệ sĩ gây xôn xao mạng xã hội và truyền thông châu Á. Lúc đầu, người hâm mộ của nam ca sĩ phủ nhận, nhưng sau đó, có nhiều ảnh chụp cận mặt V, đồng thời, còn có fan khoe clip được thành viên nhóm BTS ký tên. Tuy nhiên, bất chấp việc lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, V và Jennie vẫn không lên tiếng thừa nhận tình cảm.

Theo Sohu, tại Trung Quốc, lượng người hâm mộ của hai nhóm nhạc BTS và BlackPink rất đông đảo. Nhiều người ủng hộ việc hai thần tượng hạng A của Kpop hẹn hò. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng V không trung thực, dũng cảm trong chuyện tình yêu.

Ngày 19/5, các từ khóa "thoát fan", "V và Jennie hẹn hò" còn trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo. Theo đó, hàng trăm nghìn fan của nam ca sĩ tại Trung Quốc đã quay lưng với anh sau nhiều tin đồn tình ái.

Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng trong cách hành xử của nam ca sĩ. Khi có tin V và Jennie hẹn hò, vì nam ca sĩ không thừa nhận nên fan cho rằng anh bị đưa tin ác ý, photoshop hình ảnh, thậm chí nhiều người chỉ trích, mạt sát Jennie. Theo Wikitree, nữ thần tượng đã chặn chức năng gửi tin nhắn trên trang cá nhân vào ngày 19/5. Tuy nhiên, khi có các bằng chứng xác thực hơn, V vẫn không có câu trả lời rõ ràng với người hâm mộ.

Tin hẹn hò giữa V và Jennie bắt đầu từ tháng 5/2022, hai ngôi sao lộ hình đi du lịch tại đảo Jeju. Đến tháng 8/2022, nhiều hình ảnh hẹn hò của V và Jennie tiếp tục bị rò rỉ. Theo đó, một hacker là Gurumiharibo có trong tay nhiều hình ảnh riêng tư của Jennie và nhóm BlackPink.

Ban đầu, công chúng còn nghi ngờ về độ xác thực của các tấm hình và cho rằng chúng là sản phẩm của photoshop. Tuy nhiên, sau khi phát hiện bộ váy đen trong ảnh của Jisoo giống hệt trang phục cô mặc trong chuyến đi tới Nhật Bản, người hâm mộ thay đổi quan điểm.

Đến tháng 9/2022, công ty chủ quản Hybe và YG Entertainment đã đưa ra thông báo: "Đây là cuộc sống đời tư của nghệ sĩ. Chúng tôi khó để có thể xác nhận".

Trước khi hẹn hò với V (1995), Jennie (1996) vướng tin đồn tình ái với những nam ca sĩ nổi tiếng không kém khác là Kai (EXO) và G-Dragon.

