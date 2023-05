V (BTS) không dự Cannes

Newsen đưa tin V (BTS) sẽ không xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 76. Ngày 22/5, công ty quản lý của nam thần tượng cho biết: "V đến Pháp để dự sự kiện và buổi chụp hình của thương hiệu Celine".

V đang hoạt động tích cực với vai trò đại sứ của nhãn hiệu thời trang cao cấp. Trước đó, nam thần tượng chia sẻ hình ảnh thư mời từ nhãn hàng lên trang cá nhân. Điều này làm dấy lên nghi vấn V tham dự thảm đỏ của Cannes 2023.

Bên cạnh đó, ngày 18/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jennie (BlackPink) và V (BTS) lộ clip hẹn hò tại Paris, Pháp. Trong đoạn video, hai nghệ sĩ nắm tay nhau dạo phố. Theo sau là quản lý của họ.

Mặt khác, Jennie sẽ tham dự LHP Cannes lần thứ 76 để quảng bá bộ phim The Idol. Nhiều khán giả cho rằng Jennie và V cùng dự thảm đỏ. Họ tò mò về phản ứng của cặp sao sau khi lộ tin hẹn hò. Tuy nhiên, Newsen cho biết thông tin V xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2023 là không đúng sự thật.

Tin tức V và Jennie hẹn hò xuất hiện từ năm 2022. Các bức ảnh của cặp sao bị rò rỉ, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đến 18/5, cặp sao gây chú ý với khoảnh khắc tình cảm tại Pháp.

Wikitree đưa tin sau khi lộ video hẹn hò với V, Jennie đã chặn chức năng gửi tin nhắn trên trang cá nhân. Đồng thời, nữ thần tượng phải đối mặt với loạt bình luận tiêu cực, chỉ trích vì tin tức hẹn hò.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.