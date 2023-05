Ủy ban Chứng khoán chấn chỉnh hoạt động các công ty chứng khoán

UBCK đã có yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; không được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán chưa được cấp phép.

Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán đã có nhiều tiến triển tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của thị trường chứng khoán, các công ty cần tiếp tục tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật chứng khoán, nâng cao chất lượng hoạt động và an toàn tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, góp phần hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh, bền vững.

Những năm vừa qua, hoạt động tái cấu trúc hệ thống công ty chứng khoán luôn là lĩnh vực được cơ quan quản lý chú trọng và là một trong 4 trụ cột tái cấu trúc của toàn thị trường chứng khoán. Quá trình tái cấu trúc hệ thống cho thấy nhiều công ty có sự phát triển về đội ngũ nhân sự, các chỉ tiêu an toàn tài chính, đầu tư mạnh cho công nghệ thông tin…. Dẫu vậy, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tiếp tục là một ưu tiên lớn của cơ quan quản lý.

Đảm bảo thanh khoản, chi trả tiền gửi trong mọi tình huống

Mới đây, UBCKNN đã có chỉ đạo yêu cầu các công ty tuân thủ nghiêm quy định pháp luật chứng khoán trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, tài chính khi chưa được UBCKNN cấp phép, chấp thuận hoặc chưa báo cáo ủy ban theo quy định.

Mặt khác, các công ty không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ khi chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài quy định của Luật Chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cũng phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không được thực hiện các hoạt động khiến công chúng đầu tư hiểu nhầm sang huy động tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

UBCKNN yêu cầu các công ty siết chặt hoạt động. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu công ty chứng khoán tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật có liên quan.

Cũng theo đại diện UBCKNN, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các công ty tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán; yêu cầu người hành nghề chứng khoán nghiêm túc chấp hành: khi tư vấn cho khách hàng phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán; không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý, chấp thuận) để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán.

“Khi tham gia các diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận, người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán, không được thực hiện các hành vi bị cấm, các hành vi mà công ty chứng khoán bị hạn chế hoặc không được phép thực hiện theo quy định pháp luật”, đại diện UBCKNN thông tin.

Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật

Ngoài ra, các công ty chứng khoán phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, theo dõi, nắm bắt thông tin về các đường link lạ dẫn đến website giả mạo công ty, các website, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, công ty chứng khoán cần thông báo ngay cho cơ quan công an, kịp thời cảnh báo để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Song song, cần thường xuyên theo dõi thông tin nghi vấn trên không gian mạng để kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả mạo website của công ty chứng khoán nhằm mục đích huy động vốn trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), hiện thị trường có 73 thành viên công ty chứng khoán. VNX đánh giá, các công ty về cơ bản duy trì điều kiện đăng ký thành viên; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng cho thị trường hoạt động thông suốt, an toàn; công tác phát triển nhà đầu tư được chú trọng.

Thông qua các đợt tăng vốn, năng lực tài chính của các công ty thành viên ngày một cải thiện, qua đó thúc đẩy đầu tư công nghệ hiện đại hỗ trợ nhà đầu tư thuận tiện trong giao dịch chứng khoán; góp phần bảo đảm giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư, mở rộng quy mô và dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, các công ty vẫn cần tăng cường tính tuân thủ, nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quy chế, quy trình của các Sở giao dịch chứng khoán.

Mặc dù bước đầu đã triển khai hoạt động giám sát giao dịch tại công ty, các công ty thành viên trong thời gian tới cũng cần phối hợp với cơ quan quản lý và các Sở hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát tuyến một và triển khai hiệu quả.