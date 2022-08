Ưu tiên yếu tố pháp lý khi mua nhà

Yếu tố pháp lý được đảm bảo giúp người mua tránh được những phiền phức về tiến độ bàn giao, tranh chấp hay giá trị sở hữu lâu dài của sản phẩm bất động sản.

Theo quy định trong Nghị định 44/2022/NĐ-CP vừa được ban hành vào cuối tháng 6, chủ đầu tư bắt buộc công khai minh bạch đủ thông tin và giấy tờ pháp lý của dự án trước khi mở bán. Trong bối cảnh này, chỉ những dự án sở hữu hành lang pháp lý vững chắc, được phát triển bởi chủ đầu tư có uy tín trên thị trường mới đủ sức thuyết phục người mua.

Tâm lý cẩn trọng của nhà đầu tư

Với bất kỳ sản phẩm bất động sản nào, trước khi sở hữu, khách hàng đều đặt ra rất nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, yếu tố pháp lý vẫn là tiên quyết khi mua nhà, bởi khi mua các dự án đã hoàn thiện về mặt pháp lý sẽ giúp nhà đầu tư không phải “đau đầu” với việc chậm bàn giao, tranh chấp hay dự án ảo, cũng như đảm bảo giá trị sở hữu lâu dài.

Để chủ động bảo vệ quyền lợi, nhiều người mua hiện nay đã tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến bất động sản cũng như uy tín của chủ đầu tư. Theo đó, những dự án đáp ứng đủ các điều kiện pháp lý trước khi mở bán như có sổ đỏ toàn khu, giấy phép xây dựng và văn bản được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền, cũng như bảo lãnh của ngân hàng mới đủ sức thuyết phục nhà đầu tư.

Người mua nhà hiện nay đã cẩn trọng hơn về mặt pháp lý của các dự án trước khi đầu tư để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Khang Điền theo đuổi giá trị thật

Hiện nay, phân khúc nhà liên kế và biệt thự tại TP.HCM có khá nhiều chủ đầu tư được đánh giá tích cực. Trong đó, Tập đoàn Khang Điền là thương hiệu uy tín trong việc phát triển bất động sản bền vững, nổi bật với triết lý kinh doanh theo đuổi giá trị thật.

Hơn 20 năm kiên định hoạt động với giá trị cốt lõi là thông tin minh bạch, sản phẩm chất lượng và dịch vụ tận tâm, Tập đoàn Khang Điền đã cung cấp ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm với tỷ lệ hấp thụ gần 100%. Suốt 4 năm liền (2018-2022), Tập đoàn Khang Điền đều được đánh giá là một trong 10 chủ đầu tư bất động sản Việt Nam uy tín do Vietnam Report công bố.

Tập đoàn chỉ mở bán khi đã xây sẵn nhà và hoàn thiện tiện ích - cảnh quan, tạo điều kiện cho khách hàng có cái nhìn trực quan, sinh động về ngôi nhà tương lai trước khi quyết định sở hữu. Bên cạnh đó, Khang Điền nỗ lực bàn giao nhà và sổ hồng từng căn theo đúng tiến độ quy định để mang đến cho cư dân sự an tâm về quyền sở hữu, cũng như tài sản có giá trị bền vững theo thời gian.

Chất lượng sản phẩm đầu ra do tập đoàn phát triển được bảo chứng bởi các đối tác đồng hành danh tiếng trong lĩnh vực xây dựng và quản lý vận hành như An Phong, CBRE, SCQC… Nhờ đó, Khang Điền tạo dựng được niềm tin với các khách hàng trong nhiều năm. Điều này được minh chứng bởi sự thành công của các dự án The Venica, Verosa Park, Melosa Garden, chuỗi Mega… thu hút lượng lớn cư dân, hình thành nên nhiều cộng đồng văn minh tại khu phía đông TP.HCM.

The Classia sở hữu pháp lý minh bạch

Tiếp tục phát huy thế mạnh pháp lý chỉ từ các dự án trước, mới đây, Tập đoàn Khang Điền ra mắt dự án The Classia - bộ sưu tập 176 căn nhà liên kế, thuộc quần thể khu dân cư hiện hữu Mega, Safira. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Hiện dự án đã có sổ đỏ từng lô, giấy phép đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền.

The Classia được kiến tạo để trở thành sản phẩm “tin đầu tư, vững an cư” tiếp theo mà Tập đoàn Khang Điền mang đến cho khách hàng.

Kiến tạo nơi ở hướng đến các giá trị sức khoẻ, The Classia ẩn mình giữa không gian xanh mát từ những cụm công viên trải đều khắp dự án, cùng hệ thống tiện ích đa năng như hồ bơi tràn, hồ bơi trẻ em, khu leo núi, phòng gym, sân tennis trên cao, khu thể thao ngoài trời, chòi thư giãn, vườn BBQ…

The Classia gây ấn tượng với sân tennis trên cao, là nơi vui chơi, thể thao cho cư dân mỗi ngày.

Với triết lý thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa hoài cổ và hiện đại, The Classia đã mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc TP.HCM) tại Vietnam Property Awards 2021.