Chia sẻ ưu điểm của nồi nấu phở bằng điện, Bà bán phở - kênh YouTube hơn 60.000 lượt người theo dõi - đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Chủ kênh Bà bán phở là chị Thanh Nguyên, có kinh nghiệm bán phở lâu năm. Chị là chủ một quán phở nổi tiếng tại TP.HCM, đã mở rộng kinh doanh phở sang Nhật Bản và Mỹ. Trong video đăng tải gần nhất, nữ đầu bếp chia sẻ 3 điểm khác biệt lớn và một khó khăn của nồi nấu phở bằng điện so với nồi nấu phở bằng than, gas.

Video của Bà Bán Phở được quay tại xưởng sản xuất của đơn vị cơ khí Viễn Đông - đơn vị sản xuất số lượng lớn nồi nấu phở trên cả nước. Theo chị Thanh Nguyên, nước phở ngon một phần bởi cách giữ nhiệt tốt.

Video về nồi nấu phở bằng điện được Bà bán phở quay tại xưởng cơ khí Viễn Đông. Ảnh chụp màn hình.

Thành nồi nấu phở bằng điện được làm từ 2 lớp inox 304 (inox đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế gỉ sét). Bên trong là foam cách nhiệt nên nhiệt lượng tỏa ra môi trường ít nên thoải mái hơn khi nấu phở bằng gas, người nấu phải chịu hơi nóng lớn. Trong khi đó, nồi nấu bằng than không chỉ nóng mà còn gây ô nhiễm, độc hại cho người sử dụng.

Cận cảnh nồi nấu phở bằng điện.

Chủ nhân kênh Bà bán phở khẳng định, dù giá gas có rẻ thì sử dụng nồi nấu bằng điện vẫn tiết kiệm hơn. Bởi nồi nấu phở bằng điện ứng dụng công nghệ tự động ngắt điện khi đạt đến nhiệt độ nhất định. Hơn nữa, nhờ vào lớp foam cách nhiệt nên nhiệt lượng thoát ra ngoài ít hơn nhiều lần so với nồi than, gas. Nhờ vậy, lượng điện tiêu thụ ít hơn so với công suất thanh điện trở.

Nồi nấu phở bằng điện có nhiều ưu điểm so với nồi nấu bằng gas, than.

Nồi nấu phở sử dụng điện trở (thanh nhiệt) đun sôi nước đến nhiệt độ được cài đặt sẵn và duy trì ở mức này. Khi nhiệt lên cao hơn, nồi sẽ tự động ngắt. Khi nhiệt xuống thấp, thanh nhiệt sẽ được bật hoạt động. Điều này đảm bảo nước lèo sôi ở mức vừa phải, không bị sủi bọt gây đục nước.

Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, nồi nấu phở này vẫn có nhược điểm là không thể hoạt động khi mất điện. Theo chị Thanh Tuyền, để duy trì hoạt động quán tốt nhất, chủ quán vẫn nên chuẩn bị một chiếc bếp gas nhỏ đề phòng trường hợp này.

Ngoài việc so sánh về các điểm khác biệt và khó khăn giữa nồi nấu phở điện và các nồi truyền thống, chủ nhân kênh Bà bán phở còn giải đáp thắc mắc trong việc kinh doanh phở như nên sử dụng bao nhiêu nồi. Câu trả lời là nên sử dụng ít nhất 2 nồi, gồm một nồi nấu nước lèo và nồi ninh xương kết hợp với trụng. Ngoài ra, nếu có điều kiện hoặc kinh doanh lớn thì nên đầu tư thêm một nồi trụng bánh phở.