US News công bố bảng xếp hạng mới bất chấp bị tẩy chay

Sau khi hàng loạt trường đại học danh tiếng từ chối tham gia xếp hạng, US News thông báo đã điều chỉnh phương pháp, đồng thời công bố bảng xếp hạng mới bất chấp chỉ trích.

Trong bảng xếp hạng mới, trường Luật Yale vẫn đứng đầu bảng các trường luật tốt nhất của Mỹ. Ảnh: Yale Law School.

https://www.nytimes.com/2023/04/11/us/us-news-law-school-rankings.html

Ngày 11/4 - chỉ vài tháng sau khi nhiều trường đại học hàng đầu tuyên bố từ chối xếp hạng - US News & World Report (US News) đã công bố một phần bảng xếp hạng mới, bao gồm 15 trường đào tạo y tế và 14 trường đào tạo luật tốt nhất nước Mỹ.

Mặc dù US News cho biết đã điều chỉnh hệ thống phương pháp xếp hạng đại học, kết quả của bảng xếp hạng mới vẫn rất giống với bảng cũ, theo New York Times.

Bảng xếp hạng mất uy tín

Trong bảng xếp hạng mới về các trường y tốt nhất, Đại học Johns Hopkins xếp hạng đầu tiên về nghiên cứu (trước đó ở vị trí thứ 3). Trường Y Harvard vốn ở thứ hạng đầu tiên nay tụt xuống đứng thứ 3. Trong khi đó, Đại học Pennsylvania đứng thứ 2, thay thế vị trí của Đại học New York (hiện tụt xuống vị trí thứ 13).

Tháng 1/2023, trường Y Harvard là trường đầu tiên rút khỏi bảng xếp hạng các trường y tốt nhất, theo sau là Đại học Columbia, Đại học Stanford, Đại học Pennsylvania, Đại học Cornell, Đại học Duke và Đại học Chicago.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng các trường luật tốt nhất, trường Luật Yale - ngôi trường châm ngòi cho làn sóng tẩy chay bảng xếp hạng US News - vẫn giữ vị trí số 1, ngang hàng với Đại học Stanford (trước đó đứng vị trí thứ 2). Đại học Chicago vẫn giữ vị trí số 3, trong khi đó, Đại học Columbia tụt từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 8, đồng thứ hạng với Đại học Virginia.

Theo New York Time, Hiệu trưởng Heather K. Gerken của trường Luật Yale không hài lòng với bảng xếp hạng mới.

"Trường Luật Yale chưa bao giờ chú ý đến bảng xếp hạng của US News. Những gì chúng ta đã thấy trong thời gian qua càng củng cố quyết định rời bỏ bảng xếp của chúng tôi", bà Gerken nói trong một thông báo.

Tháng 12/2022, các trường luật, dẫn đầu là trường Luật Yale, chỉ trích bảng xếp hạng của US News không đáng tin cậy, đồng thời làm sai lệch các ưu tiên giáo dục.

Theo đó, các phương pháp đánh giá mà US News sử dụng làm giảm giá trị nỗ lực của các trường trong việc nhận sinh viên có thu nhập thấp, thuộc tầng lớp lao động và hỗ trợ những người muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ công.

Hiện tại, trong 14 trường luật tốt nhất vừa được công bố, có đến 12 trường thông báo tẩy chay bảng xếp hạng.

Dù gây nhiều tranh cãi, nhiều người vẫn dựa vào bảng xếp hạng để đưa ra lựa chọn giáo dục. Ảnh: CNN.

US News đáp trả

Từ lâu, bảng xếp hạng do US News công bố hàng năm đã trở thành một thế lực lớn trong giáo dục đại học khi nhiều người dựa vào đó để đưa ra lựa chọn giáo dục. Các trường đại học ít danh tiếng hơn cũng dựa vào đó như một hình thức quảng cáo và tuyển sinh.

Sau khi nhận về chỉ trích, US News lên tiếng đáp trả, cáo buộc các trường đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm giải trình đối với việc tuyển sinh và kết quả của sinh viên.

Viết trên The Wall Street Journal, ông Eric J. Gertler, CEO của US News, nhận định một số hiệu trưởng trường luật đang tìm cách né tránh các phán quyết hạn chế bằng cách giảm bớt sự chú ý vào điểm số - một tiêu chí được sử dụng để đánh giá thứ hạng trong bảng xếp hạng US News.

Cùng với việc cáo buộc, US News cũng đã thực hiện các động thái hòa giải, thông báo sẽ thay đổi phương pháp xếp hạng đại học để giải quyết mối quan ngại của các trường.

Bà Kate O'Donnell - người phát ngôn của US News - cho biết bảng xếp hạng đầy đủ sẽ được công bố vào tuần tới. Đơn vị này sẽ cung cấp chi tiết về các phương pháp đánh giá mới nhất.

Dù tuyên bố sẽ không bình luận thêm về bất kỳ sự thay đổi vị trí nào của các trường, bà O'Donnell vẫn khẳng định đã có sự thay đổi đáng kể trong phương pháp xếp hạng tập trung vào kết quả.

Trong khi đó, ông Robert Morse, Giám đốc dữ liệu của US News, cho biết những thay đổi trong bảng xếp hạng phản ánh những hiểu biết và ý kiến của hơn 100 hiệu trưởng trường luật, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý trên cả nước.

Ông Robert Morse nhận định việc nhiều trường hàng đầu ngừng hợp tác với bảng xếp hạng khiến US News phải xem xét lại nguồn dữ liệu của mình, một số trường hợp phải chuyển sang sử dụng dữ liệu công khai có sẵn thay vì dữ liệu do chính các trường cung cấp.

US News cho biết khi công bố bảng xếp hạng các trường y mới, đơn vị này đã sử dụng dữ liệu từ các cuộc khảo sát thống kê được gửi vào năm 2023 hoặc năm 2022, bao gồm cả các số liệu công khai từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ.

Đồng thời bổ sung thêm các mục nhằm đánh giá chất lượng nghiên cứu và bớt chú trọng vào danh tiếng của tổ chức, điểm đầu vào và điểm trung bình của sinh viên.

Trong khi đó, bảng xếp hạng trường luật mới sẽ ít phụ thuộc vào các cuộc khảo sát về danh tiếng của các trường do các học giả, luật sư và thẩm phán đệ trình, đồng thời ghi nhận các hỗ trợ mà trường dành cho sinh viên...

Hiện tại, giá trị bảng xếp hạng vẫn gây nhiều tranh cãi đối với sinh viên và các trường đại học. Một số người cho rằng dù các trường danh tiếng tẩy chay, bảng xếp hạng vẫn là một công cụ có giá trị cho sinh viên khi đăng ký vào các trường ít nổi tiếng hơn.

Ông Peter B. Rutledge, Hiệu trưởng trường Luật, Đại học Georgia, cho biết đơn vị này sẽ tiếp tục tham gia bảng xếp hạng vì chúng là nguồn cung cấp thông tin cho người dùng và thực sự giúp trường này được công nhận tích cực.