Ươm mầm tri thức Việt cùng Nội thất The One

Mong muốn cổ vũ và khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng của các bạn nhỏ trước thềm năm học mới, Nội thất The One triển khai chương trình “Ươm mầm tri thức Việt”.

Là thương hiệu sản xuất nội thất văn phòng hàng đầu tại Việt Nam (theo báo cáo nghiên cứu thị trường của CIResearch), Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One, có gần 30 năm nghiên cứu, phát triển hàng loạt sản phẩm nội thất công trình, nội thất gia đình, nội thất trường học… được người dùng cả nước ưa chuộng.

Thương hiệu nội thất truyền cảm hứng học tập suốt 30 năm

Từ 2000, Nội thất The One đã tham gia nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, giới thiệu các sản phẩm bàn ghế học sinh trong gia đình. Có thể kể đến các sản phẩm thân thuộc như bàn ghế học sinh in hình con giống BHS 28, BHS 29… được ưa chuộng bởi phù hợp sự phát triển của trẻ, đồng thời dễ dàng mua qua hệ thống đại lý khắp 3 miền.

Có thể nói, những bộ bàn ghế học sinh đơn giản, đa dạng màu sắc đã gắn bó và truyền cảm hứng học tập tại nhà cho nhiều bạn nhỏ suốt chặng đường tuổi thơ.

Những sản phẩm của Nội thất The One được người tiêu dùng Việt ưa chuộng.

Chị Huyền Trang (36 tuổi, TP.HCM) đang có con học tiểu học chia sẻ: “Gia đình mình đã mua cho con bộ bàn ghế tại nhà của Nội thất The One từ khi con học mẫu giáo. Sau vài năm, mình thấy đó là quyết định chính xác khi con đặc biệt yêu thích góc học tập, luôn cẩn thận giữ gìn và hào hứng mỗi ngày”.

Không chỉ thân thuộc với các bạn nhỏ tại nhà, Nội thất The One còn đồng hành cùng học sinh, sinh viên THCS, THPT, đại học, cao đẳng… từ giảng đường tới phòng thí nghiệm, hội trường, phòng họp… Sự đa dạng thể hiện qua các sản phẩm với màu sắc, kiểu dáng hiện đại, được tinh giản để phù hợp tính chất trường học. Đồng bộ về chất liệu, đồng nhất về chất lượng sản phẩm, Nội thất The One góp phần tạo nên vẻ hiện đại, chuyên nghiệp mà gần gũi cho trường học các cấp.

Nội thất The One đồng hành cùng học sinh, sinh viên tại nhà và trên giảng đường.

Sở hữu hệ thống máy móc hiện đại tại hệ thống nhà máy trải dài 2 miền Nam - Bắc, có thể nói Nội thất The One đang phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành thương hiệu sản xuất nội thất hàng đầu khu vực, cung cấp hàng triệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong và ngoài nước mỗi năm.

Nội thất The One từng bước trở thành thương hiệu hàng đầu khu vực.

Ưu đãi hấp dẫn ươm mầm tri thức Việt

Nội thất The One là sự kế thừa và phát triển của thương hiệu “quốc dân” Nội thất Hoà Phát. Trong tương lai, Nội thất The One kỳ vọng tiếp nối thành công đã ghi dấu trong nhiều năm qua, tiếp tục mang đến bước tiến mới, tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, mang diện mạo khác biệt và đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Mới đây, thương hiệu Nội thất The One triển khai chương trình “Ươm mầm tri thức Việt” với mong muốn khuyến khích học sinh trước thềm năm học mới. Theo đó, khi mua một trong số bàn học sinh (theo danh sách), người tiêu dùng sẽ nhận được phần quà gồm 6 vở học sinh 48 trang 80 gsm và 2 set nhãn vở hoặc 6 vở học sinh cao cấp 48 trang 100 gsm và 4 set nhãn vở.

Nội thất The One triển khai chương trình “Ươm mầm tri thức Việt”.

Chương trình diễn ra từ 20/7 đến 30/9 hoặc tới khi hết quà. Hiện tại, “Ươm mầm tri thức Việt” được triển khai khắp hệ thống đại lý Nội thất The One trên toàn quốc. Các phụ huynh có thể tham khảo và dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp tại cửa hàng gần nhất, liên hệ số điện thoại 02435558888 hoặc truy cập tại đây để biết chi tiết.