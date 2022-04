Ước nguyện chưa thành của nam dân quân tự vệ bị đâm chết

"Huy ước mơ khi xuất ngũ sẽ mở một tiệm tóc cho riêng mình. Thế mà, nguyện vọng chưa thành, con trai tôi đã đi mãi", ông Nguyễn Đăng Khương chia sẻ.

Ngày 5/4, người thân, bạn bè và các cơ quan đoàn thể đã đến Nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) chia buồn, động viên gia đình anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi) - dân quân tự vệ bị đâm chết khi đang làm nhiệm vụ.

Tại đám tang, người thân của Huy mắt đỏ hoe. Nhiều bạn bè cũng không giấu được niềm xúc động trước sự ra đi đột ngột của nam dân quân tự vệ.

Ước mơ mở tiệm hớt tóc

Chưa chợp mắt từ khi hay tin Huy bị sát hại, ông Nguyễn Đăng Khương (50 tuổi) thất thần bên áo quan chứa thi thể con trai. Đến giờ, người cha vẫn chưa tin con mình đã ra đi mãi.

Ông Khương cho biết ông có 2 người con trai. Huy là con lớn, em trai Huy đang học cao đẳng.

Gia đình Huy thuê căn nhà ở quận Gò Vấp để ở. Ông Khương đi chạy xe ôm công nghệ để lo cho gia đình. Bản thân người cha cũng mang nhiều thứ bệnh nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

"Tôi bị hở 2 khớp gối, 2 khớp háng, thoát vị đĩa đệm, đau cột sống. Vợ tôi cũng bị đau khớp nên kinh tế gia đình khó khăn", ông Khương chia sẻ.

Người thân tổ chức tang lễ cho quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Lê Trai.

Do gia cảnh nghèo khó, Huy thương cha mẹ vất vả nên dừng lại việc học sau khi hoàn thành chương trình THPT. Chàng trai sau đó học nghề hớt tóc được gần một năm rồi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ông Khương đánh giá con trai là người hiền lành, thông minh, nhạy bén. Huy học hớt tóc chỉ một thời gian đã thành thục.

"Ước mơ của Huy sau khi xuất ngũ là mở tiệm tóc cho riêng mình. Ai ngờ nguyện ước chưa thành, con trai tôi đã đi mãi", ông Khương nghẹn ngào.

Về người gây ra cái chết cho con trai, ông Khương mong muốn công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đến giờ tôi vẫn không rõ vì lý do gì mà người này ra tay tàn nhẫn với con trai tôi như thế", người cha đặt câu hỏi.

Từng tham gia chống dịch cường độ cao

Chiều 5/4, trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đến nhà tang lễ chia buồn, động viên gia đình Huy.

Trung tướng Nam giao Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp lo chu toàn tang lễ, chế độ chính sách đối với Huy cũng như chăm lo hỗ trợ về đời sống của gia đình người xấu số.

Ngoài ra, nhận thấy hoàn cảnh gia đình Huy khó khăn, trung tướng Nam cũng thay mặt Bộ Tư lệnh TP.HCM tặng cho người cha của Huy một xe máy mới để chạy xe ôm công nghệ.

"Huy không may hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Đây là mất mát, tổn thất to lớn đối với gia đình Huy và lực lượng vũ trang TP.HCM", tướng Nam chia sẻ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM chia sẻ nỗi đau cùng gia đình quân nhân Nguyễn Thành Huy. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp.

Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp cho biết Huy nhập ngũ từ tháng 11/2020. Theo đúng quy định, Huy còn khoảng 6 tháng nữa sẽ xuất ngũ.

Trong thời gian quân ngũ, Huy tham gia Đại đội dân quân thường trực của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Đang huấn luyện tập trung thì bùng phát dịch, Huy được điều động xuống Ký túc xá Đại học Quốc gia để chăm sóc F0 và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau này, Huy có thời gian được điều đến hỗ trợ tại Khu điều trị Covid-19 ở Khu tái định cư An Khánh. Từ tháng 10/2021, khi TP.HCM trở lại trạng thái bình thường mới, Huy được trở về Phường đội phường 14, quận Gò Vấp.

"Trong thời gian chống dịch cường độ cao, có thời điểm Huy đi nửa năm không về nhà. Dù được phân công việc gì, ở đâu, hoàn cảnh nào Huy cũng không nề hà và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", thượng tá Quyết chia sẻ.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp nói thêm Thành đoàn TP.HCM đang đề xuất Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Huy.

Ngoài ra, UBND các cấp đang lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng truy tặng bằng khen cho Huy. Trên cơ sở đó, các ban ngành liên quan sẽ lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp này.