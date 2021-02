Hiện Apple đang rà soát lại và xoá bỏ các ứng dụng vi phạm chính sách trên App Store.

Theo trang Apps Exposed, một mạng lưới các ứng dụng khiêu dâm được tạo ra bởi công ty khởi nghiệp Scorp ở Thổ Nhĩ Kỳ, vừa bị cáo cuộc lừa đảo người dùng iPhone và thu về khoảng 2,6 triệu USD mỗi tháng.

“Tổng cộng, các ứng dụng này kiếm về 2,626 triệu USD , chỉ tính riêng trong tháng 12/2020, bằng việc vi phạm các quy định của App Store. Chúng lừa đảo người dùng bởi các video được tạo sẵn, thông báo giả, mồi nhử, dụ dỗ nạp tiền… Đồng thời, các app này thuê những cô gái khiêu dâm để níu chân người dùng càng lâu càng tốt”, theo chia sẻ của App Exposed.

Một số ứng dụng trong mạng lưới đang bị cáo buộc bao gồm: Who - Call & Chat, Who Lite - Live Video Chat, Lovebird - Quality Dating, You - Random Live Video Chat, You Lite - Live Video Chat App, Fish - Random Stories & Chats...

Cũng theo App Exposed, người dùng tải xuống những ứng dụng trên, mong muốn tìm kiếm một cuộc trò chuyện hoặc hẹn hò, sẽ nhận được thông báo từ những người muốn kết nối với họ.

Một khi bạn bắt đầu cuộc trò chuyện, ứng dụng sẽ gửi cho bạn một video có sẵn, sau đó yêu cầu bạn “tài trợ” cho cuộc hội thoại hoặc tặng “quà” cho đối phương để kéo dài cuộc trò chuyện bằng cách nạp tiền vào ứng dụng.

Một đoạn trò chuyện dụ dỗ người dùng tặng "quà" của cô gái trong ứng dụng. Ảnh: Forbes.

App Exposed cho biết, những ứng dụng này rất giỏi trong việc dụ dỗ người dùng mua thêm gói dịch vụ hoặc xu. Hai trong số những ứng dụng lừa đảo thậm chí nằm trong danh sách U.S Top Charts nhưng phía Apple chưa có hành động nào để chấm dứt tình trạng này. Mỗi lần mở ứng dụng, bạn sẽ nhận ngay một cuộc gọi từ hệ thống tự động. Nếu nhận cuộc gọi này, bạn đã bắt đầu rơi vào vòng lừa đảo của chúng.

Tác giả bài viết trên Forbes, John Koetsier, cho biết anh đã thử dùng những ứng dụng trên, tuy không nhìn thấy ảnh hay video khoả thân nhưng những cô gái nói chuyện với anh đều ăn mặc hở hang và ứng dụng liên tục gửi thông báo mời gọi anh mua thêm xu để kéo dài cuộc trò chuyện.

Ngoài ra, anh cho biết ứng dụng liên tục thông báo đến anh rằng việc khoả thân là trái quy định và không được phép. Tuy nhiên, anh hoài nghi liệu đây có thật là chính sách của họ hay chỉ là chiêu trò che mắt những người kiểm duyệt như anh?

Những nhân viên kiểm duyệt app khác trên App Store nói rằng “các cô gái này sẽ liên tục gợi ý cho bạn thực hiện cuộc gọi riêng để được xem ảnh hoặc video khoả thân” và tất nhiên, đó đều là những tài khoản giả. Ngoài ra, các bình luận đánh giá trong ứng dụng cũng là một chiêu trò khác, hầu hết đánh giá năm sao chỉ là những bình luận một từ như “tốt” hoặc thậm chí vô nghĩa như “hbjh” hoặc “bjek”.

Các cô gái liên tục mời gọi người dùng gọi riêng cho họ. Ảnh: Forbes.

Ứng dụng lừa đảo người dùng, lọt qua kiểm duyệt để lưu hành trong App Store không phải là chuyện lạ lẫm. Mặc dù Apple đã cố gắng kiểm tra tất cả ứng dụng trước khi cấp phép vào App Store, những kẻ đứng sau các app này vẫn có cách sử dụng mã code để thay đổi tính chất và chức năng của ứng dụng, sau khi đã qua được vòng kiểm duyệt của Apple.

Đa số ứng dụng lừa đảo như vậy đều bị bắt sau vài tháng, tuy nhiên, số khác có thể tồn tại đến vài năm. Theo cập nhất mới nhất từ App Exposed, Apple hiện bắt đầu rà soát lại và sẽ xoá các ứng dụng nếu phát hiện vi phạm chính sách của App Store.