Ứng dụng giáo dục STEM - chủ đề cuộc thi Solve For Tomorrow 2021

Solve For Tomorrow 2021 tạo cơ hội cho học sinh tham gia sáng tạo, đưa ra giải pháp cho vấn đề ở bốn lĩnh vực: Xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe.

STEM (viết tắt của Science, Technology, Engineering, Mathematics) là chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học theo cách tiếp cận liên môn. Thay vì chỉ tập trung lý thuyết, chương trình hướng đến khả năng ứng dụng giải quyết vấn đề thực tiễn. STEM cũng đề cao phong cách học tập sáng tạo, đặt người học vào vai trò của nhà phát minh.

Giáo dục STEM trong xu thế toàn cầu

Theo Cục Thống kê lao động Mỹ, lực lượng lao động STEM dự kiến tăng 23% trong 3 năm tới với tỷ lệ: 71% khoa học máy tính, 16% kỹ thuật truyền thống, 7% khoa học vật lý, 4% khoa học đời sống, 2% toán học. Trong khi đó, Học viện Kỹ thuật hoàng gia Anh dự báo đến năm 2020, cần 100.000 sinh viên chuyên ngành STEM mỗi năm để đáp ứng nhu cầu lao động.

Giáo sư Steven Chu, người đoạt giải Nobel Vật lý, cho rằng loại hình giáo dục này hướng dẫn cách tự học. Người tham gia được trang bị khả năng suy nghĩ hợp lý, rà soát, tìm kiếm xác nhận và tự tin đi đầu lĩnh vực đang làm. "Bạn không bao giờ nói không thể chỉ vì thiếu kiến thức, đó là điểm quan trọng nhất của giáo dục STEM", GS. Steven Chu nhấn mạnh.

Giáo dục STEM trở thành xu hướng trên thế giới.

Việt Nam cũng nắm bắt xu hướng và ngày càng đầu tư cho giáo dục STEM, nhất là ở bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2017, STEM được chú trọng với đầy đủ môn toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ, tin học. Ngoài trường học, các câu lạc bộ, cuộc thi liên quan mô hình này thu hút đông đảo người tham gia.

Với thế mạnh từ nền tảng công nghệ cùng mong muốn đồng hành Việt Nam kiến tạo tương lai tươi sáng, năm 2018, Samsung xây dựng không gian công nghệ thiếu nhi - S.hub Kids cùng cách bày trí màu sắc cùng thiết bị hiện đại, giúp học sinh lẫn phụ huynh tiếp cận STEM. Sau không gian này, ông lớn Hàn Quốc tiếp tục góp phần phát triển mô hình này thông qua chủ đề Ứng dụng STEM trong cuộc thi Solve For Tomorrow 2021.

Samsung xây dựng không gian công nghệ thiếu nhi S.hub Kids, góp phần mang STEM đến gần học sinh Việt.

Cơ hội ứng dụng công nghệ vào thực tế

Chủ đề ứng dụng STEM vào nghiên cứu và xây dựng giải pháp giải quyết vấn đề xã hội hoặc địa phương, liên quan đến một trong bốn lĩnh vực: Xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe, một lần nữa khẳng định nỗ lực góp phần thúc đẩy chương trình giáo dục này tại Việt Nam của Samsung.

Tại Solve For Tomorrow 2021, học sinh có cơ hội hiện thực hoá những kiến thức ở bốn lĩnh vực trên vào thực tế. Điều này không chỉ giúp khai thác sâu rộng những bài học trên sách vở mà còn khuyến khích thanh niên tìm hiểu và ý thức những vấn đề cấp bách tại địa phương. Qua đó, thí sinh tìm thấy ý nghĩa của kiến thức, việc học tập và giá trị bản thân trong xã hội. Cuộc thi cũng góp phần rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết như tư duy phản biện, thiết kế và nói trước đám đông.

Một nhóm thi Solve For Tomorrow 2021 gồm giáo viên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi; tối thiểu 2 và tối đa 4 học sinh dự thi. Thời gian nộp bài từ 15/4 đến hết 30/6 qua website kientaotuonglai.com.vn.

Solve For Tomorrow tăng ý thức trách nhiệm và trang bị nhiều kỹ năng mềm.

Solve For Tomorrow tạo sân chơi hấp dẫn dành cho học sinh THCS - THPT, giúp các em chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề ở địa phương. Đến nay, Solve For Tomorrow được tổ chức thành công ở 23 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Singapore… Ngay 2020 - năm thứ 2 có mặt tại Việt Nam, Solve For Tomorrow quy tụ 393 đội từ 143 trường của 14 tỉnh/thành tranh tài.

Trải qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi đạt những thành quả về số lượng người tham dự cũng như chất lượng bài dự thi. Nhiều giải pháp cho vấn đề thực tế để lại ấn tượng mạnh như nhóm Vượt thời gian đập tan thách thức (TP Hà Nội) cùng Xe robot thăm dò môi trường. Mô hình áp dụng nhiều công nghệ trong nước, sử dụng xe robot gắn module cảm biến, thay thế con người thăm dò môi trường độc hại trước, có tính ứng dụng cao cả trong quân sự và dân sự.

Hay nhóm HNV (Bến Tre) cùng giải pháp Thiết bị bẫy sâu rầy trên ruộng rau sử dụng năng lượng mặt trời. Thiết bị có thể bắt và tiêu diệt một số loại côn trùng gây hại, hoạt động trong điều kiện thời tiết khác nhau nhờ năng lượng mặt trời.

Với chủ đề ứng dụng STEM, Solve For Tomorrow được kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia, mang đến những giải pháp sáng tạo có tính ứng dụng cao giúp giải quyết hiệu quả vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe.