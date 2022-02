'Uncharted' là chiến thắng lớn của Sony

Nhân dịp bom tấn “Uncharted” thu 106,4 triệu USD chỉ sau ba ngày cuối tuần, CEO Sony Pictures - Tom Rothman - đã gọi tác phẩm là chiến thắng lớn của Sony.

Theo Deadline, cuối tuần qua, bom tấn hành động Uncharted đã thu 106,4 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Cộng với doanh thu từ các suất chiếu sớm trước đó, tổng số tiền bộ phim kiếm được đã cán mốc 139 triệu USD (theo Box Office Mojo). Đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng với Sony Pictures mà còn phản ánh làn sóng khán giả yêu điện ảnh đang trở lại rạp chiếu phim ngày một đông đảo.

Niềm tự hào của Sony Pictures

Để ăn mừng sự kiện Uncharted thu 106,4 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu, hôm 21/2, Chủ tịch kiêm CEO Tom Rothman của hãng Sony Pictures đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể công ty. Bức thư có đoạn: “Ngày hôm nay, chúng ta cùng ăn mừng một thành tích toàn cầu mới. Với hơn 100 triệu USD kiếm được từ phòng vé toàn cầu chỉ sau ba ngày cuối tuần và 90% phản hồi tích cực của khán giả trên Rotten Tomatoes, Uncharted là thương hiệu điện ảnh ăn khách tiếp theo của công ty”.

Tom Holland trên phim trường Uncharted. Phim có sự góp mặt của Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali và Tati Gabrielle.

Vị CEO tiếp tục, gọi Uncharted là “chiến thắng vĩ đại” của Sony Pictures: “Sự kiện này đánh dấu một chiến thắng vĩ đại cho toàn thể công ty, bởi bộ phim là dự án quan trọng đầu tiên của chúng ta từng phải tạm dừng hoàn toàn việc sản xuất vì đại dịch Covid-19. Nhưng chúng ta vẫn kiên trì hoàn thành tác phẩm ấy. Bộ phim được đông đảo khán giả yêu mến; các đối tác quảng bá và phân phối một cách bài bản trên toàn thế giới, bất chấp việc đại dịch vẫn chưa bị đẩy lùi”.

“Đây một lần nữa là bằng chứng cho thấy sức mạnh văn hóa vô song của những tác phẩm điện ảnh thực thụ. Nối tiếp Venom: Let There Be Carnage, Ghostbusters: Afterlife và Spider-Man: No Way Home, Uncharted là đòn tấn công khác nhắm vào những người bài trừ điện ảnh, và bằng chứng tiếp theo cho sự hiệu quả của mô hình chúng ta đang theo đuổi”, lá thư của ông Tom Rothman viết. Cuối thư, vị CEO gửi lời cảm ơn tới các nhà làm phim, ê-kíp sản xuất, các diễn viên và đối tác tại PlayStation Studios và Sony Interactive Entertainment vì sự trợ giúp.

Trước thời điểm chính thức phát hành tại Bắc Mỹ từ 18/2, Uncharted từng được dự báo chỉ thu 30 triệu USD tại thị trường nội địa. Trên thực tế, phim đã kiếm được 51 triệu USD sau bốn ngày từ thị trường này. Con số nâng tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm lên 139 triệu USD . Với đà tăng này, việc bộ phim với vốn sản xuất vào khoảng 120 triệu USD thu lợi nhuận lớn là tương lai không còn xa vời.

Kỳ vọng trở thành thương hiệu phim nhiều phần

Dự án điện ảnh Uncharted được manh nha từ năm 2008, nhưng phải tới hơn một thập kỷ sau đó mới được bật đèn xanh để sản xuất. Kịch bản phim khai thác những sự kiện xảy ra với nam chính Nathan Drake trước khi cốt truyện trong trò chơi điện tử bắt đầu.

Phiên bản trẻ tuổi của Drake do Tom Holland thể hiện. Mark Wahlberg đảm nhận vai Sully - thầy của nhân vật chính. Trong bản kế hoạch sơ khai cho Uncharted, Mark Wahlberg từng được nhắm vào vai Nathan Drake.

Trong bức thư gửi nhân viên, CEO Tom Rothman đã sử dụng cụm từ “thương hiệu điện ảnh ăn khách tiếp theo”, ngụ ý Uncharted sẽ không dừng lại ở một bộ phim duy nhất. Trước đó, khi tham gia podcast Hero Nation của Deadline, đạo diễn Ruben Fleischer từng bày tỏ anh hy vọng bộ phim sẽ được làm hậu truyện.

“Tôi thành thực hy vọng sẽ được làm thêm hậu truyện cho phim. Tôi nghĩ Sony rất thận trọng. Họ sẽ không lên một kế hoạch viển vông mà không biết trước những kết quả sẽ thu về”, Ruben Fleischer chia sẻ. Anh cũng tiết lộ Uncharted mất hai năm để hoàn thiện từ khâu tiền kỳ cho tới khi có bản phim cuối.

Trên Rotten Tomatoes, Uncharted chỉ nhận được 40% phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình và bị gắn nhãn "Ủng".

Hai năm vật lộn với đại dịch, trong khi các hãng phim khác lựa chọn tung các bộ phim điện ảnh mới song song ra rạp và lên nền tảng trực tuyến, Sony Pictures vẫn kiên trì với phương thức phát hành phim truyền thống. Trong năm 2021, chùm phim Venom: Let There Be Carnage, Ghostbusters: Afterlife và Spider-Man: No Way Home đã mang về cho hãng tổng doanh thu hơn 3 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.