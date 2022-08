Ùn tắc khi thu phí không dừng, trạm An Sương mở thêm làn thu tiền mặt

Một số làn thu phí không dừng (ETC) ở trạm thu phí An Sương - An Lạc phải mở thêm làn thu tiền mặt để các phương tiện lưu thông thuận tiện.

Từ sáng đến trưa 1/8, lượng xe tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) khá đông. Nhiều tài xế phải đứng dưới nắng nóng đợi dán thẻ ETC. Một số người cho biết không kịp nắm bắt thông tin muốn qua tất cả trạm thu phí buộc phải dán thẻ ETC từ hôm nay. Trạm thu phí An Sương - An Lạc triển khai thu phí không dừng sáng 1/8. Ảnh: H.H. Nguyên nhân trạm này xảy ra ùn ứ giao thông do một số tài xế chưa dán thẻ thu phí tự động ETC, có người đã dán thẻ thu phí không dừng (ePass) nhưng hết tiền buộc phải quay đầu luôn vì không có điểm nạp tiền. Trạm An Sương hiện bố trí 10 làn thu phí (tính cả 2 hướng), mỗi hướng sẽ có 4 làn thu phí không dừng và một làn thu phí hỗn hợp. Tuy vậy, nhiều xe chưa dán thẻ ETC vẫn chạy vào làn thu phí không dừng và phải thực hiện đóng phí bằng tiền mặt để qua trạm. Chủ đầu tư dự án cho biết đã mở thêm 2 làn thu phí bằng tiền mặt để giảm ùn tắc giao thông tạm thời, song đây chỉ là giải pháp tình thế do tỷ lệ xe chưa dán thẻ qua trạm đến 45%. Đơn vị này sẽ phối hợp cùng các bên liên quan tính thêm các giải pháp khác. Ùn tắc tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc. Ảnh: Google Maps. Rắc rối trong sáng đầu tiên thu phí không dừng lên cao tốc Nhiều người nước ngoài không nắm rõ quy định, không rành tiếng Việt vất vả khi làm thẻ thu phí không dừng để được phép di chuyển lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tài xế phải quay đầu vì không nạp được tiền vào tài khoản ETC Tài xế đã có tài khoản thu phí không dừng ePass nhưng hết tiền. Khi tới trạm Long Phước, nhiều người đành quay đầu vì không có điểm nạp tiền, cũng không có ai hỗ trợ.