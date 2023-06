Uẩn khúc trong vụ streamer nổi tiếng Hàn Quốc bị vứt xác dưới mương

Edaily đưa tin tối 12/6, hiện rất khó để xác định nguyên nhân cái chết của BJ Ah Yeong (tên thật là Byun Ah Yeong, 33 tuổi). Trước đó, cô được tìm thấy đã qua đời ở Campuchia.

Theo Edaily, cảnh sát Campuchia cho biết phải khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân chính xác của cái chết, nhưng gia đình cô lại bày tỏ quan điểm ngược lại và hy vọng kết thúc quá trình điều tra càng sớm càng tốt.

Cũng trong ngày 12/6, tờ Sports Chosun có bài viết với tiêu đề: “BJ Ah Yeong, bí ẩn về cái chết do tai nạn y tế ở Campuchia". Theo bài viết, phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã đặt ra những câu hỏi xoay quanh vụ việc của nữ BJ. Đầu tiên, ông thắc mắc việc gia đình nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi.

Ngoài ra, ông Lee Jin Ho nói thêm: "Ah Yeong không đến đó một mình. Cô ấy đi cùng với một người quen là nữ. Họ cùng nhau tới Campuchia, nhưng sau khi Ah Yeong biến mất, không có thông báo nào được đưa ra trong suốt ba ngày".

Phóng viên giải trí nhận định: "Ngay cả người phụ nữ đi cùng Ah Yeong cũng không được tiết lộ tại lãnh sự quán. Ngay cả lãnh sự quán cũng đang giữ im lặng bất chấp sự lo lắng ngày càng tăng của người dân địa phương về hàng loạt cái chết bí ẩn ở Campuchia".

Trích lời phóng viên Lee Jin Ho, tờ Sports Chosun chỉ ra diễn viên hài Seo Se Won cũng qua đời vào 20/4 khi đang được điều trị tại một bệnh viện Hàn Quốc ở Phnom Penh, Campuchia. Nguyên nhân cái chết được cảnh sát Campuchia công bố là ngừng tim do bệnh tiểu đường. Nhưng vào thời điểm Seo Se Won qua đời, propofol (loại thuốc thường dùng để gây tê) được tìm thấy tại bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện này cũng chưa được chính thức khai trương khiến sự nghi ngờ càng tăng lên.

Trước đó, tờ Top Star News đưa tin thi thể Byun Ah Yeong được cảnh sát Campuchia phát hiện vào ngày 6/6 tại một mương nước ở ngoại ô tỉnh Kandal. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Danh tính 2 nghi phạm là họ Lại (nam, 30 tuổi) và họ Thái (nữ, 39 tuổi). Cả hai điều hành phòng khám chữa bệnh ở Phnom Penh.

Theo các phương tiện truyền thông Campuchia, nữ BJ nhập cảnh nước này vào 2/6 và qua đời hai ngày sau đó. Cô qua đời sau khi được tiêm một loại chất lỏng hoặc huyết thanh tại bệnh viện. Tuy nhiên, cũng có nghi vấn cô bị hành hung do được tìm thấy với khuôn mặt sưng tấy nghiêm trọng.

Nhật báo Rasmei Kampuchea cho biết 2 nghi phạm thừa nhận hành vi vứt xác Byun Ah Yeong nhưng phủ nhận sát hại cô. Nghi phạm khai khi Byun Ah Yeong đến phòng khám của họ truyền dịch, tiêm huyết thanh vào 4/6, cô đột ngột lên cơn co giật và tắt thở. Sau khi Byun Ah Yeong tử vong, vợ chồng nghi phạm đã dùng xe riêng chở xác nạn nhân đến tỉnh Kandal để phi tang.

Ah Yeong (sinh năm 1990) là một streamer nổi tiếng đang hoạt động trên nền tảng Afreeca TV. Cô có hàng trăm nghìn người theo dõi trên trang cá nhân.

