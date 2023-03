U20 Việt Nam chờ tài ứng biến chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn

Ở thế chân tường, U20 Iran sẽ trở nên nguy hiểm rất nhiều. Lúc này, U20 Việt Nam cần HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện dấu ấn chiến thuật như 2 trận đã qua.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ khiến U20 Iran gặp một chút rắc rối khi phân tích 2 trận đấu của U20 Việt Nam vì ông đã áp dụng 2 sơ đồ chiến thuật khác nhau. Ảnh: Quang Thịnh.

Dù giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận, U20 Việt Nam vẫn chưa chắc suất đi tiếp. Vì thế, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần một kết quả tích cực trước Iran, ít nhất là một trận hòa. Tuy nhiên, đây là điều không hề đơn giản.

Sự nguy hiểm của Iran

Thất bại bất ngờ 2-3 trước Australia lượt đấu thứ 2 khiến Iran bị đẩy về thế chân tường. Lúc này, đại diện Tây Á xếp thứ 3 ở bảng B khi có 3 điểm. Họ buộc phải giành chiến thắng trước U20 Việt Nam để thắp sáng cơ hội vào tứ kết.

Với một đội bóng mạnh, vừa chịu tổn thương và bị đẩy về phía chân tường, U20 Iran sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Họ chắc chắn phải chơi với một quyết tâm cực lớn.

Thực tế, dù thất bại trước Australia, U20 Iran thể hiện sức mạnh vượt trội. Đoàn quân của HLV Marfavi tạo ra đến 21 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Jack Warshawsky. Con số này gần gấp 3 những gì U20 Australia làm được.

U20 Iran thua trận do thi đấu thiếu tập trung ở những thời điểm nhạy cảm. Cả 3 bàn thua mà họ phải nhận đều đến từ giai đoạn đầu của 2 hiệp, vào các phút 8, 19 và 46.

Trước đó, U20 Iran cũng áp đảo hoàn toàn Qatar với 21 pha dứt điểm. Trong khi đó, U20 Qatar chỉ có 8 pha dứt điểm. Đặc biệt, U20 Iran nguy hiểm nhất khi triển khai tấn công biên. Sau 2 trận, họ thực hiện đến 53 quả tạt bóng hoặc căng ngang.

Khi nhìn vào những con số thống kê ở khả năng tấn công của U20 Iran, có thể nhận định rằng đội bóng này mang lại thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từ đầu giải. Trước đó, dù để đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn, U20 Việt Nam lại dứt điểm ngang bằng Qatar (cùng 11 lần) và nhiều hơn Australia (8 so với 6).

"Chúng tôi phải lấy lại nhịp điệu chiến thắng. Các học trò của tôi còn trẻ và có tinh thần thép. Tôi tin tưởng họ có thể triển khai cả kỹ thuật và thể lực trước trận đấu sắp tới với Việt Nam", ông Abdolsamad Marfavi, HLV trưởng U20 Iran nhấn mạnh.

Các trụ cột của U20 Việt Nam như Văn Trường (số 8), Quốc Việt (số 14) và Văn Khang đã chơi với những vai trò khác nhau ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ảnh: AFC.

Điểm tựa HLV Hoàng Anh Tuấn

U20 Việt Nam chỉ cần một điểm là giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông và các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hoà: "Nếu sẩy chân, 2 trận thắng vừa qua sẽ vô nghĩa. U20 Việt Nam không vào trận với chủ trương cầm hoà Iran. Chúng tôi biết nhiều bài học kinh nghiệm từ các đội bóng vào trận với tư tưởng hoà, rất nguy hiểm".

Để có vé vào tứ kết, U20 Việt Nam cần sự tỏa sáng của các cầu thủ. Nhưng hơn hết, người hâm mộ chờ đợi những tính toán chiến thuật hợp lý của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau 2 trận, chiến lược gia người Khánh Hòa đã để lại nhiều dấu ấn chiến thuật. Ở cuộc đối đầu Australia, ông sử dụng sơ đồ 3-4-3 với điểm nhấn là Khuất Văn Khang chơi hậu vệ trái còn Nguyễn Văn Trường đá tiền đạo cắm. Đây đều là những vị trí không phải sở trường của bộ đôi này.

Tuy nhiên, cả hai đã thi đấu xuất sắc. Văn Khang luôn có những tình huống đập nhả, di chuyển khôn ngoan để cùng đồng đội thoát pressing hiệu quả. Trong khi đó, Văn Trường tận dụng tốt lợi thế thể hình, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp để làm tường cho các đồng đội. Bộ đôi này cũng góp dấu giày vào bàn thắng duy nhất trước U20 Australia.

Đến trận gặp U20 Qatar, HLV Hoàng Anh Tuấn trở lại sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống. Trước đối thủ chơi bóng mềm mại, kỹ thuật tốt và giỏi kiểm soát bóng, ông cho U20 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Phương án này giúp U20 Việt Nam có nhiều nhân sự ở tuyến giữa. Các tiền vệ trụ là Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Đức Phú luôn sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự, bọc lót cho các trung vệ cũng như hậu vệ cánh.

Với hàng thủ không quá cao to của U20 Qatar, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng kéo Văn Trường về đá tiền vệ công sở trường để tận dụng khả năng kiến thiết của cầu thủ này. Khi đó, Nguyễn Quốc Việt được trả lại vị trí tiền đạo cắm quen thuộc. Điều này đã phát huy hiệu quả ở bàn mở tỷ số khi Văn Trường tung đường chuyền thông minh để Quốc Việt băng xuống ghi bàn.

Trong hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn lại có sự điều chỉnh nhân sự nhỏ nhưng lại phát huy hiệu quả. Nhận thấy cánh trái do Nguyễn Đức Anh, vốn là một trung vệ không mạnh về tốc độ, bị tấn công khá nhiều trong hiệp một, ông đã đổi vị trí của 2 tiền vệ cánh là Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn. Khi đó, cánh trái ít bị tấn công hơn nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả của Thanh Nhàn, cầu thủ giàu thể lực, sức mạnh hơn so với Văn Khang. Đó là lý do U20 Qatar gần như không có một cơ hội nào đáng kể trước U20 Việt Nam trong hiệp 2.

Trước 2 đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện được sự linh hoạt trong cách "dụng binh". Ông cần phát huy điều đó để giúp U20 Việt Nam vượt qua chướng ngại cuối cùng ở vòng bảng và cũng là thử thách lớn nhất, Iran.

Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h ngày 7/3 (giờ Hà Nội).

Highlights U20 Việt Nam 2-1 Qatar Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò giữ ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 2-1 trước Qatar ở lượt trận thứ hai vòng chung kết U20 châu Á 2023 tối 4/3.