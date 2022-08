Tỷ giá USD/VNĐ tăng vọt

Chỉ số sức mạnh đồng USD tăng lên vùng cao nhất hai thập kỷ khiến tỷ giá USD/VNĐ một lần nữa chịu áp lực. Hiện giá bán USD trong nước đã tăng vọt trên mọi kênh giao dịch.

Theo số liệu mới nhất, chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng ngoại tệ lớn đang giao dịch trên vùng 108,73 điểm, tăng gần 2,4% trong một tuần gần nhất và cao hơn gần 5,8% so với hồi tháng 5. Nếu tính từ đầu năm nay, chỉ số sức mạnh đồng USD đã tăng tới 13%. Hiện đây cũng là vùng giao dịch cao nhất mà chỉ số này ghi nhận được trong hơn hai thập niên trở lại đây.

Việc sức mạnh USD tăng vọt trên thị trường quốc tế khiến đa số đồng ngoại tệ khác đều chịu xu hướng giảm khi quy đổi với đồng bạc xanh. Trong đó, tỷ giá quy đổi 1 EUR hiện đã xuống thấp hơn so với 1 USD , tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền chung châu Âu euro đã mất giá hơn 12% so với USD.

Diễn biến kể trên cũng gây áp lực lớn lên tỷ giá quy đổi USD/VNĐ trong nước từ đầu tuần này. Hiện giá bán đồng bạc xanh đã tăng vọt trên hầu hết kênh giao dịch.

Ngân hàng Nhà nước hôm 23/8 niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.237 đồng/USD, tăng 15 đồng so với ngày trước đó và cao hơn 32 đồng so với cuối tuần trước. Đây đã là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của tỷ giá trung tâm Đồng Việt Nam so với USD, tương đương mức tăng ròng 84 đồng/USD.

Giá bán USD đã tăng vọt ở hầu hết kênh giao dịch trong nước. Ảnh: Chí Hùng.

Với biên độ giao dịch +/-3% so với tỷ giá trung tâm, giá trần/sàn USD các ngân hàng được giao dịch hôm nay là 22.540-23.934 đồng/USD.

Trên kênh giao dịch giữa NHNN với các ngân hàng thương mại, cơ quan quản lý tiền tệ niêm yết giá mua vào ngoại tệ này ở mức 22.550 đồng/USD và bán ra ở 23.400 đồng/USD. Tuy nhiên, trên kênh giao dịch ngân hàng với người dân, doanh nghiệp, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ đã tăng vọt.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá quy đổi ở mức 23.290 - 23.570 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 25 đồng so với cuối ngày hôm qua và cuối tuần trước. Trước đó, giá bán USD đã được ngân hàng này duy trì ở vùng 23.530-23.540 đồng trong nhiều tuần.

Cũng trong hôm nay, BIDV chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 23.280 đồng/USD và bán ra ở 23.560 đồng, tăng 20 đồng so với hôm qua và cuối tuần trước. Phiên tăng này cũng khiến biểu đồ giá bán USD hàng ngày tại BIDV tăng vọt sau hai tuần đi ngang.

Với nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank cuối ngày hôm nay niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.294 - 23.573 đồng/USD, cao hơn 19 đồng so với hôm qua và 30 đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, HDBank hôm nay tăng giá giao dịch USD thêm 10 đồng so với cuối ngày hôm qua, hiện cố định ở mức 23.320 đồng/USD (mua) và 23.540 đồng/USD (bán). So với cuối tuần trước, giá bán đồng bạc xanh tại đây cũng tăng 30 đồng.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VNĐ THÁNG 8/2022 Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 1/8 2 3 4 5 8/8 9 10 11 12 15/8 16 17 18 19 22/8 23 Vietcombank mua đồng/USD 23210 23220 23250 23260 23250 23250 23250 23250 23250 23250 23260 23260 23265 23260 23265 23265 23290 Vietcombank bán

23490 23500 23530 23540 23530 23530 23530 23530 23530 23530 23540 23540 23545 23540 23545 23545 23570 Tự do bán

24270 24260 24270 24200 24200 24208 24020 23880 23880 24050 24000 23980 23980 23980 24000 24120 24140

Eximbank hiện niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 23.330 - 23.540 đồng/USD, tăng 20 đồng so với hôm qua và 30 đồng so với cuối tuần trước; ACB cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện niêm yết ở 23.340 - 23.540 đồng/USD; Sacombank niêm yết ở 23.320 - 23.532 đồng/USD…

Trên thị trường tự do, giá bán USD hôm nay tăng thêm 20 đồng sau khi tăng 120 đồng phiên đầu tuần hôm qua, hiện phổ biến ở mức 24.140 đồng/USD. Trong khi đó, chiều mua vào hôm nay cũng tăng 50 đồng, hiện ở mức 24.070 đồng/USD, cao hơn 100 đồng so với cuối tuần trước.

Xét trên biểu đồ hàng ngày, giá bán USD “chợ đen” cũng đang ghi nhận xu hướng tăng vọt trở lại sau chuỗi ngày đi ngang vùng dưới 24.000 đồng/USD.

Ghi nhận trong báo cáo mới đây, Công ty Chứng khoán SSI đánh giá áp lực tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn hiện hữu, từ đó tạo áp lực lên tỷ giá USD/VNĐ. Trong đó, các chuyên gia tại đây đánh giá áp lực với tiền Đồng vẫn tương đối lớn trong tuần này và NHNN có thể tiếp tục sử dụng các công cụ điều tiết nhằm ổn định tỷ giá.

Trong tuần gần nhất, cơ quan quản lý tiền tệ đã bán giao ngay lượng lớn USD từ Dự trữ ngoại hối, cùng với việc phát hành tín phiếu, ước tính tuần qua, NHNN đã rút ròng hơn 100.000 tỷ đồng khỏi thị trường.

Đây cũng là lý do chính giúp tỷ giá USD/VNĐ trong nước tăng không quá mạnh so với đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường thế giới.