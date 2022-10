Tỷ giá quy đổi USD/VNĐ tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm và nới biên độ dao động từ 3% lên 5% từ đầu tuần này.

Tỷ giá USD/VNĐ nhảy vọt sau quyết định nới biên độ dao động từ 3% lên 5% của NHNN. Ảnh: Hoàng Hà.

Một ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh biên độ dao động tỷ giá quy đổi USD/VNĐ từ +/-3% theo tỷ giá trung tâm lên +/-5%, giá mua - bán ngoại tệ này tại hầu hết kênh giao dịch bên ngoài thị trường đều ghi nhận xu hướng tăng vọt.

Trong phiên sáng nay (18/10), cơ quan quản lý tiền tệ tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm thêm 51 đồng so với hôm qua, hiện ở mức 23.637 đồng/USD. Tính trong một tháng gần nhất, nhà điều hành đã nâng tỷ giá trung tâm thêm hơn 300 đồng. Mức quy đổi hiện tại cũng là vùng cao nhất mà NHNN đưa ra trong hơn một thập niên trở lại đây.

Với biên độ dao động mới ở mức +/-5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi trần/sàn các ngân hàng thương mại được phép giao dịch với đồng bạc xanh phiên hôm nay là 22.455,15 đồng/USD và 24.818,85 đồng/USD.

Tỷ giá không ngừng tăng

Trên kênh ngân hàng, sau khi tăng hàng trăm đồng phiên hôm qua, đến sáng nay, giá mua - bán USD tại hầu hết nhà băng lại tiếp tục tăng thêm 30-50 đồng, đưa ra bán tại một số ngân hàng lên tương đương tỷ giá quy đổi bên ngoài thị trường tự do.

Cụ thể, Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh ở mức 24.200 - 24.480 đồng/USD (mua vào - bán ra), cao hơn 40 đồng so với cuối ngày hôm qua và tăng 250 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với đầu năm, giá bán USD tại ngân hàng này đã tăng tới 1.560 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 6,8%.

Cũng trong sáng nay, BIDV đưa ra giá mua với ngoại tệ này ở mức 24.205 đồng/USD và giá bán là 24.485 đồng/USD, cao hơn 30 đồng so với phiên hôm qua. So với cuối tuần trước, mức tăng tại ngân hàng này cũng là 255 đồng.

VietinBank phiên hôm qua đã tăng giá mua - bán USD thêm gần 200 đồng so với cuối tuần trước, đến sáng nay điều chỉnh tăng tiếp gần 70 đồng lên mức 24.224 đồng/USD (mua) và 24.504 đồng/USD (bán).

Nếu so với đầu năm, giá bán USD tại cả BIDV và Vietinbank cũng đã tăng xấp xỉ 7%.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VNĐ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 3/1 17 31 14/2 28 14/3 28 11/4 25 9/5 23 6/6 20 4/7 18 1/8 15 29 12/9 26 10/10 18 Mua vào đồng/USD 22640 22570 22500 22580 22670 22750 22735 22720 22840 22815 23035 23055 23100 23190 23310 23210 23260 23270 23390 23590 23740 24200 Bán ra

22920 22850 22780 22860 22950 23030 23015 23000 23120 23095 23315 23335 23380 23470 23590 23490 23540 23550 23670 23870 24020 24480

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm ngân hàng tư nhân khi giá giao dịch đồng bạc xanh vẫn tiếp tục nhảy vọt trong sáng nay.

HDBank hiện đưa ra mức giá 24.490 - 24.570 đồng/USD (mua vào - bán ra), cao hơn 20 đồng so với cuối ngày hôm qua và tăng 330 đồng so với cuối tuần trước. Đáng chú ý, giá bán HDBank đưa ra cho ngoại tệ này hiện đã tiến sát mức giao dịch bên ngoài thị trường tự do.

Trong khi đó, Eximbank hiện chấp nhận mua vào ở mức 24.250 đồng/USD và bán ra ở 24.480 đồng, tăng 30 đồng so với hôm qua; giá giao dịch tại Techcombank hôm nay cũng tăng thêm 25 đồng, hiện ở mức 24.223 - 24.505 đồng/USD; ACB tăng giá mua - bán USD thêm 30 đồng, hiện ở mức 24.260 - 24.480 đồng/USD…

Trên thị trường tự do, sau khi tăng gần 200 đồng ở cả hai chiều mua và bán trong phiên đầu tuần hôm qua, đến sáng nay, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội tiếp tục nâng giá mua - bán USD thêm xấp xỉ 80 đồng. Hiện giá mua vào chủ yếu dao động quanh mức 24.500 đồng/USD trong khi giá bán đã chạm ngưỡng 24.600 đồng/USD.

Vẫn duy trì mức giao dịch cao hơn so với kênh ngân hàng, nhưng tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh bên ngoài thị trường tự do mới tăng khoảng 1.110 đồng/USD, thấp hơn nhiều so với mức tăng phổ biến 1.700-1.800 đồng/USD tại các ngân hàng thương mại.

Áp lực còn rất lớn

Ghi nhận trong báo cáo mới nhất, Công ty Chứng khoán SSI cho biết trước khi NHNN nới biên độ dao động tỷ giá USD/VNĐ từ 3% lên 5%, chỉ số này đã chịu nhiều áp lực khi cơ quan quản lý thực hiện các biện pháp bơm thanh khoản tiền Đồng.

Tuần trước, tỷ giá trung tâm đã được NHNN điều chỉnh tăng mạnh ở tất cả phiên giao dịch, trong khi tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại gần như đã ở mức kịch trần 3% so với tỷ giá trung tâm.

“Tỷ giá liên ngân hàng tăng vượt mốc 24.000 đồng/USD, cao hơn nhiều so với giá bán tại Sở giao dịch NHNN và NHNN đã phải tiếp tục can thiệp thông qua việc bán ngoại tệ từ Dữ trự ngoại hối, tuy nhiên ở mức tương đối hạn chế”, SSI bình luận.

Áp lực lên tỷ giá USD/VNĐ từ nay đến cuối năm được dự báo còn rất lớn. Ảnh: Chí Hùng.

Về việc nới biên độ dao động tỷ giá từ 3% lên 5% và tăng giá bán tại Sở giao dịch từ 23.925 đồng lên 24.380 đồng/USD, SSI cho biết đây là động thái điều chỉnh biên độ lần đầu tiên sau gần 10 năm và là lần điều chỉnh giá bán tại Sở giao dịch lần thứ 3 trong vòng một tháng. Đây là các điều chỉnh phù hợp với biến động mạnh và liên tục gia tăng của tỷ giá USD/VNĐ thời gian qua.

Các chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, các điều chỉnh này là cần thiết khi tỷ giá vẫn chịu nhiều áp lực từ bên ngoài khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện tăng lãi suất trong tháng 11 và tháng 12 tới. Bên cạnh đó, yếu tố nội tại cũng không ủng hộ tỷ giá với nguồn cung ngoại tệ dự kiến gặp nhiều khó khăn trong quý IV (xuất khẩu yếu đi, kiều hối chậm lại).

Trong khi đó, Dự trữ ngoại hối không còn quá dồi dào cũng khiến các biện pháp can thiệp từ NHNN hạn chế hơn. Còn nếu tăng lãi suất quá mạnh sẽ tác động lớn đến trạng thái ổn định của nền kinh tế.

Các chuyên gia trong nước cũng đánh giá việc NHNN vừa nâng mạnh tỷ giá trung tâm vừa nới biên độ dao động từ 3% lên 5% là phù hợp trong bối cảnh hiện tại khi áp lực lên chỉ số này rất lớn và lãi suất ngân hàng đang tăng mạnh.

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá từ nay đến cuối năm, mục tiêu trước mắt của NHNN vẫn sẽ là điều hành hài hòa hai biến số lãi suất và tỷ giá. Nếu lãi suất tăng quá mạnh sẽ ảnh hưởng tới phục hồi và tăng trưởng kinh tế, còn nếu để tỷ giá tăng quá mạnh thì có nguy cơ dẫn đến lạm phát.