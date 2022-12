Giá bán USD trên cả kênh giao dịch chính thức và thị trường tự do đã rơi mạnh trong phiên hôm nay (2/12), giảm về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 10.

Giá bán USD trên cả kênh ngân hàng và thị trường tự do đều đã giảm mạnh phiên cuối tuần hôm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (28/11), giá giao dịch các ngân hàng thương mại niêm yết với đồng bạc xanh vẫn phổ biến ở vùng 24.850 đồng/USD (bán), cũng là mức giá kịch trần theo biên độ Ngân hàng Nhà nước cho phép so với tỷ giá trung tâm.

Mốc giá kể trên cũng là vùng tỷ giá quy đổi USD/VNĐ đã duy trì trong khoảng 6 tuần liên tiếp từ giữa tháng 10. Tuy nhiên, chỉ trong hai phiên giao dịch cuối tuần này, gió đã đổi chiều trên thị trường tỷ giá hối đoái.

Giá USD ngân hàng rơi nhanh

Cụ thể, trong phiên hôm nay, NHNN vẫn niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.660 đồng/USD, chỉ giảm 2 đồng so với phiên liền trước và thấp hơn 5 đồng so với đầu tuần. Giá bán USD nhà điều hành niêm yết tại Sở giao dịch cũng duy trì ở 24.840 đồng/USD.

Tuy nhiên, trên kênh ngân hàng, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh sang tiền đồng đã lao dốc mạnh.

Vietcombank sáng nay niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.330 - 24.640 đồng/USD (mua vào - bán ra), chỉ giảm 30 đồng ở chiều mua và không thay đổi ở chiều bán so với cuối ngày 1/12. Tuy nhiên, đến chiều nay, giá mua vào tại nhà băng này đã rơi mạnh xuống còn 23.960 đồng/USD, tương đương mức giảm ròng 400 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá bán ra tại đây cũng ghi nhận mức giảm tương ứng, hiện cố định ở 24.240 đồng/USD.

Đà giảm kể trên không chỉ đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp của tỷ giá USD/VNĐ trong tuần này, mà còn kéo giá bán USD tại Vietcombank xuống vùng thấp nhất kể từ trung tuần tháng 10 đến nay (thời điểm NHNN nới biên độ giao dịch USD theo tỷ giá trung tâm từ 3% lên 5%).

TỶ GIÁ USD/VNĐ LAO DỐC Diễn biến tỷ giá USD/VNĐ thời gian gần đây. Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp. Nhãn 3/10 4 5 6 7 10/10 11 12 13 14 17/10 18 19 20 21 24/10 25 26 27 28 29 31/10 1/11 2 3 4 7/11 8 9 10 11 14/11 15 16 17 18 21/11 22 23 24 25 28/11 29 30 1/12 2 Vietcombank mua đồng/USD 23760 23750 23740 23735 23740 23740 23790 23800 23920 23950 24160 24270 24350 24390 24590 24605 24608 24602 24597 24597 24597 24599 24601 24592 24591 24597 24634 24722 24722 24720 24660 24605 24610 24610 24610 24698 24607 24657 24655 24654 24600 24600 24610 24520 24360 23960 Vietcombank bán

24040 24030 24020 24015 24020 24020 24070 24080 24200 24230 24440 24550 24630 24670 24870 24885 24888 24882 24877 24877 24877 24879 24881 24872 24871 24877 24874 24872 24872 24870 24860 24855 24860 24860 24860 24858 24857 24857 24855 24854 24840 24840 24850 24800 24640 24240 Tự do bán

24200 24200 24200 24120 24130 24130 24260 24400 24330 24380 24520 24650 24730 25100 25120 25120 25120 25370 25400 25400 25400 25280 25400 25350 25350 25380 25370 25300 25220 25180 25250 25120 25120 25120 25000 25000 25000 25050 25050 25050 24970 24980 25020 24960 24850 24730

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm ngân hàng quốc doanh khác, trong đó, VietinBank sáng nay vẫn niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.280 - 24.680 đồng/USD, đến nay đã giảm về 23.950 - 24.230 đồng/USD, tương đương mức giảm ròng 450 đồng một ngày.

BIDV hiện cũng chấp nhận niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh tương đương VietinBank, trong khi sáng nay vẫn đưa ra mức 24.370 - 24.650 đồng/USD (mua - bán).

Agribank là ngân hàng quốc doanh có mức giảm tỷ giá USD thấp nhất hôm nay, nhưng hiện cũng chỉ chấp nhận mua vào ở 24.150 đồng/USD và bán ra ở 24.430 đồng/USD, đều thấp hơn 250 đồng so với ngày hôm qua.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, giá bán USD tại hầu hết đơn vị đều đã giảm xuống dưới vùng 24.300 đồng/USD.

Trong đó, HDBank niêm yết ở mức 23.970 - 24.270 đồng/USD; Eximbank niêm yết ở 24.000 - 24.250 đồng/USD; Sacombank có giá 24.020 - 24.230 đồng/USD; ACB là 24.000 - 24.240 đồng/USD và Techcombank bán ra cao nhất cũng chỉ ở 24.290 đồng/USD… So với cuối ngày 1/12, giá bán USD tại nhóm ngân hàng này đều đã giảm trên dưới 400 đồng.

USD tự do cũng giảm mạnh

Đi cùng đà lao dốc của USD ngân hàng, giá bán ngoại tệ này trên thị trường tự do cũng rơi mạnh trong phiên hôm nay.

Đến cuối giờ chiều, các đầu mối quy đổi ngoại tệ khu vực Hà Nội chỉ còn chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở 24.570 đồng/USD, giảm 230 đồng so với hôm qua. Giá bán ra cũng giảm 120 đồng, xuống 24.730 đồng/USD.

Đáng chú ý, trong phiên liền trước (1/12), giá mua - bán USD trên thị trường tự do cũng đã được các đầu mối giảm trên dưới 100 đồng. Tính riêng tuần này, giá USD tự do đã giảm xấp xỉ 320 đồng.

Chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã giảm liên tục trong những tuần gần đây. Nguồn: Tradingview.

Đà lao dốc của đồng USD trên hầu hết thị trường hôm nay diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD-Index (đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng ngoại tệ khác) đã rớt giá mạnh xuống đáy 5 tháng trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam)

Theo dữ liệu của Trading Economics, chỉ số sức mạnh đồng USD đã rơi một mạch từ vùng 107 điểm xuống 104,67 điểm, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Diễn biến này đến sau khi ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), xác nhận ngân hàng trung ương Mỹ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất ngay trong tháng 12.

Tại thị trường trong nước, sau giai đoạn tăng mạnh hồi giữa tháng 10, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do NHNN niêm yết cũng đã giữ xu hướng đi ngang và giảm dần trong nửa cuối tháng 11.

Thậm chí, giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN sau 6 lần điều chỉnh tăng liên tiếp từ đầu năm đã được điều chỉnh giảm trong 3 lần gần nhất, hiện cố định ở 24.840 đồng/USD.

Dù bước giá điều chỉnh mỗi lần chỉ 10 đồng/USD, việc nhà điều hành giảm giá bán ngoại tệ này ba lần liên tiếp đồng nghĩa với việc phát đi tín hiệu bình ổn trên thị trường ngoại hối.