Tỷ giá USD/VNĐ chưa ngừng tăng

Sức mạnh đồng USD tiến sát mốc 110 điểm khiến tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh so với hầu hết đồng tiền khác đều tăng mạnh. Trong đó, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ cũng liên tục tăng.

Tỷ giá quy đổi USD/VNĐ tại các ngân hàng đã tăng liên tục trong hai tháng gần nhất. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch ngoại hối Capital.com, chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh quy đổi với 6 đồng ngoại tệ mạnh khác đang giao dịch quanh vùng xấp xỉ 110 điểm, cao nhất hai tuần trở lại đây. Tính trong một tuần gần nhất, chỉ số sức mạnh đồng ngoại tệ này đã tăng 0,56%.

Đây là hệ quả của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất từ đầu năm đến nay khiến giá trị đồng USD tăng mạnh. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong phiên họp cuối tháng này, trong đó mức tăng dự báo trong khoảng 0,75-1 điểm %.

Việc sức mạnh đồng USD tăng cao khiến tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh so với hầu hết đồng tiền tệ khác trên thế giới đều tăng. Trong đó, Đồng Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng.

Trong phiên giao dịch 21/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.301 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước nhưng đã cao hơn 44 đồng so với một tuần trước.

Tại các Sở giao dịch của NHNN, nhà điều hành vẫn duy trì giá bán ngoại tệ này ở mức 23.700 đồng/USD và bỏ trống cột giá mua.

Trong khi đó, trên kênh ngân hàng thương mại, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ vẫn tiếp tục tăng trong phiên giữa tuần hôm nay.

Cụ thể, Vietcombank đầu tuần này niêm yết tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh ở mức 23.530 - 23.810 đồng/USD (mua vào - bán ra), cao hơn 15 đồng so với cuối tuần trước. Đến hôm nay, giá mua vào tại đây đã tăng tiếp lên 23.550 đồng/USD và giá bán ở 23.830 đồng/USD. Đây là giá giao dịch USD cao nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Vietcombank.

DIỄN BIẾN TỶ GIÁ QUY ĐỔI USD/VNĐ TỪ ĐẦU NĂM Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 3/1 10 17 24 31 7/2 14 21 28 7/3 14 21 28 4/4 11 18 25 2/5 9 16 23 30 6/6 13 20 27 4/7 11 18 25 1/8 8 15 22 29 5/9 12 19 21 Mua vào đồng/USD 22640 22540 22570 22530 22500 22530 22580 22650 22670 22710 22750 22730 22735 22700 22720 22780 22840 22815 22815 22950 23035 23050 23055 23060 23100 23110 23190 23210 23310 23250 23210 23250 23260 23265 23270 23400 23390 23530 23550 Bán ra

22920 22820 22850 22810 22780 22810 22860 22930 22950 22990 23030 23010 23015 22980 23000 23060 23120 23095 23095 23230 23315 23330 23335 23340 23380 23390 23470 23490 23590 23530 23490 23530 23540 23545 23550 23680 23670 23810 23830

Không riêng Vietcombank, cả 3 nhà băng quốc doanh khác (VietinBank, BIDV và Agribank) đều đã nâng giá bán USD lên vượt mốc 23.800 đồng.

Trong đó, BIDV hiện chấp nhận mua vào ở mức 23.555 đồng/USD và bán ra ở 23.835 đồng/USD, tăng 25 đồng so với phiên hôm qua và 140 đồng so với một tuần trước. Agribank đưa giá mua ngoại tệ này ở mức 23.530 đồng/USD và bán ở 23.810 đồng/USD; VietinBank niêm yết ở mức 23.552 đồng/USD (mua) và 23.832 đồng/USD (bán).

Không chỉ các ngân hàng quốc doanh, hầu hết ngân hàng tư nhân đầu tuần này niêm yết giá bán USD dưới 23.800 đồng nhưng đến nay đã điều chỉnh tăng vượt mốc giá này.

Trong đó, HDBank niêm yết ở mức 23.580 - 23.810 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng so với phiên liền trước. So với một tuần trước, giá bán tại đây đã tăng 100 đồng.

Tương tự, Eximbank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh với giá 23.570 đồng và bán ra ở 23.810 đồng, cùng tăng 20 đồng so với hôm qua; Techcombank niêm yết ở mức 23.533 - 23.833 đồng/USD, tăng 17 đồng…

Trái ngược với diễn biến trên kênh giao dịch chính thức, tỷ giá quy đổi USD/VNĐ tại thị trường tự do hôm nay đã ghi nhận dấu hiệu hạ nhiệt. Trong đó, giá bán ra tại các điểm quy đổi khu vực Hà Nội hiện phổ biến ở mức 24.130 đồng/USD, giảm 20 đồng so với phiên liền trước, trong khi giá bán tăng 10 đồng, hiện cố định ở 24.060 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đà tăng của cặp tỷ giá USD/VNĐ cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại, sàn ngoại hối IDC Trading hiện niêm yết cặp tỷ giá này ở mức 23.690 đồng/USD, tăng 0,42% so với tuần trước và cao hơn 3,79% từ đầu năm.

Tương tự, dữ liệu từ Google Finance cũng ghi nhận tỷ giá quy đổi bình quân đồng bạc xanh và Đồng Việt Nam hiện ở mức 23.695 đồng/USD, tăng 0,15% tuần này và cao hơn 3,68% so với đầu năm.

Đáng chú ý, mức quy đổi kể trên là tỷ giá cao nhất cặp tiền tệ USD/VNĐ ghi nhận được kể từ năm 1998 đến nay.