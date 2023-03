TWICE dần chuộng trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng

Ngày 10/3, tờ Newsis đưa tin nhóm nhạc TWICE trở lại với album mới mang tên Ready to Be và MV chủ đề Set Me Free. Theo Newsis, Set Me Free có giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu nhanh với thông điệp: “Hãy thoát khỏi mọi thứ ràng buộc chúng ta và yêu một cách tự do, hết mình”. Trưởng nhóm Jihyo chia sẻ: “Tôi hy vọng các bạn có thể cảm nhận được thông điệp từ ca khúc, cũng như màn trình diễn của các thành viên”. Set Me Free được ê-kíp đầu tư lớn về mặt hình ảnh.