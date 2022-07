Tuyển thủ Việt Nam suýt đạp gãy chân đồng nghiệp

Rút kinh nghiệm từ nhiều vụ việc tấn công, hành hung và phun nước bọt trọng tài, lực lượng an ninh sân do ban tổ chức bố trí nhanh chóng xuất hiện. Đây có thể xem là điểm sáng được cải thiện hiệu quả để đảm bảo an toàn cho trận đấu.