Tuyến metro đẩy giá bất động sản phía Đông TP.HCM

Sau hơn 10 năm, đoàn tàu đầu tiên trong tổng số 17 đoàn của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đến TP.HCM, được kỳ vọng tạo thêm chuyển biến cho thị trường bất động sản TP.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển đô thị dọc tuyến khu vực ngoại thành quận 2, 9, Thủ Đức và thị xã Dĩ An (Bình Dương). Trong tương lai, tuyến sẽ kéo dài đến TP. Biên Hòa (Đồng Nai) và TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), tạo điều kiện thuận lợi, tăng doanh thu cho việc khai thác và vận hành tuyến đường sắt này.

Tuyến metro làm tăng hiệu quả sử dụng đất

Ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers International tại Việt Nam, đánh giá việc UBND TP.HCM hợp nhất quận 2, quận 9 và Thủ Đức để tạo ra một Khu đô thị vi mô đổi mới sáng tạo mới trong phạm vi TP.HCM sẽ là một bước tiến lớn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Mặt khác, áp lực của hệ thống kết cấu hạ tầng cũng sẽ giảm, thành phố sẽ có điều kiện hơn cho việc mở rộng và nâng cấp hệ thống giao thông hiện hữu trở nên thoáng đãng và hiện đại hơn. Việc người dân thành phố chuyển dần từ hoạt động mang tính cá nhân sang hình thức cộng đồng sẽ tác động đến việc hình thành các trung tâm phức hợp phục vụ số đông. Từ đó, hiệu quả sử dụng đất của thành phố sẽ được tăng lên.

Tuyến metro được đánh giá sẽ làm giảm áp lực về hạ tầng giao thông và tăng hiệu quả sử dụng đất của TP. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM: “Tuyến metro số 1 sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ có ý nghĩa kinh tế xã hội rất lớn đối với TP.HCM, góp phần giảm mật độ xe và lượng lưu thông bằng phương tiện cá nhân.

Ông Nguyễn Bá Hoàng cũng cho rằng môi trường thành phố sẽ trở nên trong lành hơn, giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, giải tỏa được các điểm xây dựng, các lô cốt đang chiếm dụng mặt đường, gây ách tắc giao thông, trả lại không gian kinh doanh cho các hộ gia đình sống tại khu vực bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng trong suốt thời gian qua, đặc biệt là khu vực buôn bán sầm uất như đoạn nhà ga Bến Thành.

Giá đất tăng theo metro

Thực tế, trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản khu Đông bao gồm quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 đã là “điểm nóng” phát triển của thị trường bất động sản TP.HCM.

Đặc biệt, sau thông tin khu Đông được quy hoạch trở thành thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM với nhiều công trình hạ tầng mới như bến xe Miền Đông mới, các tuyến cầu đường kết nối 3 quận và liên vùng từ phía Đông TP.HCM đi các đô thị của Đồng Nai và Bình Dương, như đô thị Nhơn Trạch, Long Thành, Dĩ An, Thuận An…được triển khai, thị trường bất động sản nơi đây càng thu hút sự chú ý.

Khi Xa lộ Hà Nội được mở rộng hơn 60 m với 10 làn xe, có đường song hành 2 bên, đặc biệt là có tuyến metro số 1 chạy trên cao, giá trị của những dự án bất động sản dọc tuyến metro số 1 như Vinhomes Golden Rivers, Centennial Saigon (quận 1); Vinhomes Central Park, The Madison, Saigon Luxury, City Garden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, The Manor… (quận Bình Thạnh); Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Gateway Thảo Điền, Nassim Thảo Điền… (quận 2); TDH Phúc Thịnh Đức, First Home Premium, Lavita Garden, Saigon Gateway… (quận 9) “ăn theo” tăng giá.

Các dự án bất động sản và giá đất dọc theo tuyến metro có xu hướng tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhiều dự án đã tăng giá như: Masteri Thảo Điền ở mức 50-60 triệu đồng/m2, tăng hơn 50% so với giá thời điểm mở bán; Gateway Thảo Điền có giá giao dịch 65-75 triệu đồng/m2, tăng khoảng 14,5%; The Vista An Phú đang là 40-50 triệu đồng/m2, tăng khoảng 24% so với giá ban đầu...

Còn đất mặt tiền đường song hành phía quận 2 giá đến gần 200 triệu đồng/m2. Có dự án nằm trên mặt đường Xa lộ Hà Nội còn thiết kế một cầu đi bộ từ ga số 9 của tuyến metro số 1, băng qua xa lộ để đi vào chung cư.

Khu vực quận 9, Thủ Đức trước đây được xem là ngoại thành thì nay được quy hoạch thành phố phía Đông, giá đất cũng đã gần trên 150 triệu đồng/m2.

Báo cáo nghiên cứu thị trường bán lẻ quý III của Colliers International nhận định tuyến metro còn tạo tiềm năng mở rộng cho thị trường bán lẻ. Nếu kế hoạch hợp nhất 3 quận 2, 9, và Thủ Đức thành một thành một thành phố lớn phía Đông Sài Gòn được thông qua, sẽ giúp thúc đẩy việc đầu tư dự án trung tâm bán lẻ quy mô lớn tiêu biểu như Aeon Mall, Giga Mall, Central Mall West Saigon, Sense City East Saigon, và Vincom Mega mall Grand Park.